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Haberler Ekonomi En az ilkokul mezunu olanlar kaçırmasın, 9.500-11.500 TL maaş veriliyor! 2023 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

En az ilkokul mezunu olanlar kaçırmasın, 9.500-11.500 TL maaş veriliyor! 2023 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

İŞKUR üstünden oluşturulan ilanlar üstünde çoğu belediyenin personel alımı bağlamında ilan verdiğini görüyoruz. Peki personel alımları için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar.

takvim.com.tr
07.01.2023 12:24 - Son Güncelleme: 07.01.2023 12:24
En az ilkokul mezunu olanlar kaçırmasın, 9.500-11.500 TL maaş veriliyor! 2023 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

2023 senesiyle birlikte işçi alımlarında artış görülüyor. Son günlerde sıklıkla dile getirilen işçi alımları iş arayan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. En az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapılacak.

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En az ilkokul mezunu olanlar kaçırmasın, 9.500-11.500 TL maaş veriliyor! 2023 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

2023 yılına gelinmesiyle birlikte İŞKUR tarafından iş ilanları sık sık güncellenmeye başlandı. KPSS şartsız bir şekilde personel alımı yapan belediyeler için başvuru şartları ve detayları açıklanmaya devam ediliyor.

En az ilkokul mezunu olanlar kaçırmasın, 9.500-11.500 TL maaş veriliyor! 2023 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

Belediyelerin İŞKUR üzerinden yayınladıkları iş ilanları ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere alım yapılacağı açıklanmaya devam ediyor.

En az ilkokul mezunu olanlar kaçırmasın, 9.500-11.500 TL maaş veriliyor! 2023 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

KPSS şartı aranmaksızın personel, memur ve işçi alımları gerçekleştirilecek. İş ilanlarına yapılacak olan müracaatların internet üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda kurum üzerinden veya internet aracılığıyla başvuruların yapılabildiği biliniyor.

En az ilkokul mezunu olanlar kaçırmasın, 9.500-11.500 TL maaş veriliyor! 2023 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!

İnternet aracılığıyla gerçekleştiren birçok birey kurum duşu kamu işçi alımı başvuru ekranıyla birlikte araştırmalarına devam ediyor.

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