En az ilkokul mezunu olanlar kaçırmasın, 9.500-11.500 TL maaş veriliyor! 2023 İŞKUR KPSS şartsız iş alımları başladı!
İŞKUR üstünden oluşturulan ilanlar üstünde çoğu belediyenin personel alımı bağlamında ilan verdiğini görüyoruz. Peki personel alımları için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar.
07.01.2023 12:24 - Son Güncelleme: 07.01.2023 12:24
2023 yılına gelinmesiyle birlikte İŞKUR tarafından iş ilanları sık sık güncellenmeye başlandı. KPSS şartsız bir şekilde personel alımı yapan belediyeler için başvuru şartları ve detayları açıklanmaya devam ediliyor.
Belediyelerin İŞKUR üzerinden yayınladıkları iş ilanları ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere alım yapılacağı açıklanmaya devam ediyor.