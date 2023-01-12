Ocak ayı emekli promosyon ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Milyonları ilgilendiren banka promosyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Emeklilerin yanı sıra EYT'liler için bankalar şimdiden promosyon hazırlıklarına başladı. Son güncellemelerle birlikte emekli promosyonları 7.500 TL'ye kadar çıkmıştı. EYT sonrası bu rakamların 20 bin civarına çıkması beklentiler arasında. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte 2023 Ocak ayı zamlı promosyon ücret tablosu!

BANKALAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Emekliye bankalardan yüksek promosyon fırsatı sunuluyor. Bir yanda bankalar emekli maaşlarını taşıyanlara promosyon verirken diğer yanda mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon rakamını güncelliyor.

Şimdi ise bankalarda EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıkları başladı.

2.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT düzenlemesi bu ay Meclis'e gelecek ve ardından yasalaşacak. SGK'ya emeklilik başvurularının tamamlanması ile 2,5 milyon kişi emekli olacak. Bankalar da EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıklarına başladı.

2,5 milyon EYT'linin emekli olmasının ardından en düşük emekli maaşı (5.500 TL) üzerinden hesaplandığında, EYT'lilerin emekli maaşı her ay bankalara 13 trilyon 750 milyon TL olarak aktarılacak.

23 BİN TL'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Geçen yıl yarış içinde olan bankalar çeşitli ek ödemelerle promosyon miktarını 7.500 TL'ye kadar çıkarmıştı. EYT ile emekli olacaklar için hazırlanan promosyon kampanyalarında 23 bin TL rakamı konuşulmaya başlandı.

Kulislerde dolaşan bilgiye göre, bankalar 23 bin liraya varan promosyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Bu rakamlar iddia olup her emekli maaşına göre promosyon ödeme tutarları da farklılık göstermektedir.

TEK TEK AÇIKLANACAK

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından bankaların tek tek yeni promosyon kampanyalarını açıklaması bekleniyor.

2023 EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle:

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşı 3 bin 499 TL'ye kadar olanlara 3 bin lira,

3 bin 500 -7 bin 499 TL arası olanlara 3 bin 500 lira,

7 bin 500 - 9 bin 999 TL arası olanlara 4 bin 500 lira

10 bin lira ve üzerine 5 bin lira promosyon ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Kampanya geçerlilik tarihi 31 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsıyor.

3 bin 500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL,

3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 3 bin 500 TL,

Aylık 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alanlara 4 bin 500 TL,

10 bin TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.

3 bin 500 TL altında emekli aylığı alanlara 3 bin TL

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 TL,

7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 TL,

10 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin TL tutarında olmak üzere promosyon ödemesi yapılacak.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 Kasım 2022'de başlayan kampanya kapsamında

Maaşı 3 bin 500 liranın altında olanlara 3 bin lira

3 bin 500 ile 7 bin 499 lira arasına 3 bin 500 lira

7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına 4 bin 500 lira

10 bin lira ve üzerine 5 bin lira promosyon veriliyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

3 bin 500 TL'ye (3 bin 500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3 bin TL

3 bin 500 - 7 bin 500 TL (7 bin 500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3 bin 500- TL

7 bin 500 – 10 bin TL (10 bin TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4 bin 500 TL

10 bin TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5 bin TL

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Kampanya geçerlilik tarihi 1-31 Ocak 2023

Emekli maaşını taşıyanlara 7.500 liraya varan promosyon veriliyor.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Kampanya 1 Ocak 2023 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında geçerli.

3 bin 500 TL'ye (3 bin 500 TL hariç) kadar ise 4 bin 500 TL,

3 bin 500 TL - 7 bin 500 TL (7 bin 500 TL hariç) arası ise 5 bin 250TL,

7 bin 500 TL - 10 bin TL (10 bin TL hariç) arası ise 6 bin 750 TL

10 bin 000 TL ve üzeri ise 7 bin 500 TL nakit promosyon veriliyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

1 Kasım 2022'de başlayan kampanya 31 Mart 2023'e kadar geçerli olacak.

Emekli maaşı tutarına göre 5 bin, 6 bin 250, 7 bin 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon kampanyası 01 Ocak – 31 Ocak 2023 arasında geçerli.

Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara 4200 lira

3 bin 500 7 bin 499 lira arasına 4 bin 850 lira

7 bin 500 ile 9 bin 999 lira aasına 6 bin 250 lira

10 bin ve üzerine 7 bin lira promosyon veriliyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi'nin resmi internet sitesinde promosyonlara ilişkin yeni bir güncelleme bulunmuyor.

1 Kasım 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki kampanyaya göre, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Bir aylık net gelir bin 499 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL; bin 500 TL 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL; 2 bin 500 TL'nin üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon ödeniyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

3 bin 499 liraya kadar 3 bin lira,

3 bin 500 -7 bin 499 aralığında ise 3 bin 500 lira,

7 bin 500 - 9 bin 999 aralığında ise 4 bin 500 lira,

10 bin ve üzeri ise 5 bin lira promosyon ödemesi yapılıyor

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Kampanya 31 ocak 2023 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyanları kapsıyor.

Bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 3 bin TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 4.500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

Ek promosyon tutarı için:

30 gün içerisinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 1000 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 1500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 2 bin TL ek nakit promosyon ödeniyor.

Yedek hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterimizin bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 500 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 500 TL ek nakit promosyon ödeniyor