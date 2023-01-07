2.023 üründe İNDİRİM sabitlendi! A101 7-31 Ocak 2023 aktüel FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı 148 TL, Osmancık Pirinç 29 TL, 12’li Tuvalet Kağıdı 69.50 TL..

Marketlerde fiyat sabitlemeler devam ediyor. Fiyatları sabitleyen marketler arasında a101'de katıldı. Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatı değişmeyecek. Birbirinden çeşitli ürünlerde dev indirimler başladı. A101 Marketleri'ne uğrayanlar yumurta, süt, peynir, ayçiçek yağı, sebze meyve, et ürünleri ve birçok seçili ürünleri uygun fiyata alabilecek. İşte sabitlenen 2023 ürün ve indirimli fiyat listesi!