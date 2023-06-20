O tarihte gram altının fiyatı 320 TL birden çıkacak! Kuyumcular altın fiyatları için son noktayı koydu! İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları
Federal Rezerv (FED) tarafından açıklanan faiz kararının ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüş, altın sahipleri ve altınla ilgilenen yatırımcılar arasında endişe ve merak yarattı. FED'in faiz politikaları, altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip olduğundan, kararın açıklanması piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Altın, geleneksel olarak güvenli liman olarak kabul edilir ve yatırımcılar tarafından ekonomik belirsizlik dönemlerinde tercih edilen bir yatırım aracı olarak görülür. Bu nedenle, faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisi, altın sahipleri ve altın borcu olanlar arasında dikkatle takip edilen bir konudur.
Altın fiyatlarında rekor seviyelere ulaşan yükselişlerin ardından zirve 1.497 TL olarak görüldü. Ancak sonrasında altının fiyatı düşüşe geçerek gram altın 1.486 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altının fiyatı ise 2.442 TL düzeyine ulaştı. Öte yandan ons altının fiyatı tekrar yükselişe geçerek 1.958 dolar seviyesine ulaştı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda, gram altının TL karşısında 1600 TL seviyesini aşabileceğini ve ekonomik koşullara bağlı olarak 1700-1800 TL seviyelerinin bile mümkün olabileceğini belirtti.
Genel olarak, altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen İslam Memiş'e göre altının yıl sonuna kadar tekrar yükselerek 1800 TL seviyesini görebileceği düşünülmektedir. Bu durumda, bugün gram altın alan kişilerin yıl sonuna kadar 315 TL kazanç sağlayabileceği öngörülmektedir. Ancak, altın fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişebileceğinden, yatırımcıların piyasa koşullarını ve uzman görüşlerini takip etmeleri önemlidir.
Analist Edward Meir altın tahminini açıkladı
Ünlü analist Edward Meir, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Meir'in yaptığı analize göre, önümüzdeki 2 hafta boyunca ons altının 1931-2000 dolar arasında dalgalanmalar yaşayabileceği öngörülüyor.