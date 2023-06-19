2000 s. sigorta ile EYT'li olacaklar! EYT'de Bağkur Tescil affı, çıraklık, İHYA için torba yasa kıskacı! Kısmi emeklilikte 900 gün erken...

EYT ile emeklilik sistemi değişti. Gözler yeni reforma çevrilirken Bağkur tescil affı ve çıraklık için düzenleme yapılacak mı merak ediliyor. Küçük esnafın emeklilik için gerekli olan gün sayısının 7.200'e indirilmesiyle beraber, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı da değişecek. Kısmi emeklilikte ise Bağkur'lular 4500 günle emekli olabilecekler. Öte yandan prim eksikliğini tamamlamak için İHYA'da yapabilecekler. Peki, bağkur tescil affı gelecek mi? Çıraklık EYT kapsamına alınacak mı? İşte detaylar...