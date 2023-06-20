Emeklilikle ilgili SGK'dan yeni açıklama yapıldı! SSK, Bağkur'luya 5 parametre kuralı geldi! 2008'den sonra 10 sene çalışan kişiler dikkat! 1-2 yıl + Aylık Bağlama Oranı...
Emekli olmak için gün sayan kişilere önemli ikaz geldi. Bilindiği üzere her çalışanın hayali yüksek emekli maaşı almak oluyor. Prim gününün yanı sıra çalışırken SGK'ya bildirilmiş olan prim günü oldukça önem arz ediyor. Sigortanın başladığı tarih de ön plana çıkarken sistemde yer alan 5 parametre ile daha yüksek emekli maaşı elde edebiliyorsunuz. 2008'den sonra 10 sene çalışan daha az maaş alıyor. Emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'nu es geçmemek gerekiyor. İşte maaşınızı yükseltecek önemli adımlar haberimizde...
20.06.2023 08:52 - Son Güncelleme: 20.06.2023 08:54
Emeklilik için geri sayım yapan milyonlarca çalışan bir taraftan da maaşının artması için çeşitli yollar arıyor. Aslına bakılırsa yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılmaya başlanıyor. Çalışılan dönem içerisinde 3 ayrı hesap dönemi yapılıyor. Peki, emekli maaşı nasıl artılır? İşte 5 adımda çözüm yolu...