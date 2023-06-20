Emeklilikle ilgili SGK'dan yeni açıklama yapıldı! SSK, Bağkur'luya 5 parametre kuralı geldi! 2008'den sonra 10 sene çalışan kişiler dikkat! 1-2 yıl + Aylık Bağlama Oranı...

Emeklilik için geri sayım yapan milyonlarca çalışan bir taraftan da maaşının artması için çeşitli yollar arıyor. Aslına bakılırsa yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılmaya başlanıyor. Çalışılan dönem içerisinde 3 ayrı hesap dönemi yapılıyor. Peki, emekli maaşı nasıl artılır? İşte 5 adımda çözüm yolu...