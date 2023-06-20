Yastık altında, kıyıda köşede bankada birikmiş parası, altını, doları olanlar dikkat! Tarih verildi! OKUMADAN YATIRIM YAPMAYIN!

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, borsa hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcılar arasında büyük bir merakla beklenen bilgiler paylaştı. Kolçak'ın ifadelerine göre, borsa son dönemde iyi bir performans sergilemektedir. 22 Haziran tarihinin önemine dikkat çeken Kolçak, yüksek faiz oranlarının borsayı etkileyebileceğini belirtti ve yatırımcıları bu tarihe dikkat etmeleri konusunda uyardı. Aynı zamanda, Kolçak borsada şu anda yükseliş trendi olduğunu tahmin ediyor.