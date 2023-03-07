O kişilere EYT'siz 50-55 yaş+10-15-18 yılla erken kısmi emeklilik! 2000-2009 arası sigorta +3600,4500,5400 gün safir değerinde!

Hesaplarda bazen bir gün bile fark ediyor. Hep söylediğimiz gibi işe giriş tarihi aslında en belirleyici veri. İlk sigortalı olduğunuz tarih ne kadar eskiyse avantajınız da o kadar büyüyor. Yani 10 yıllık bir prim ödeme gününüz olmalı.

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