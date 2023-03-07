EYT’LİYE TAZMİNAT HESABI! EYT'li kıdem tazminatını nasıl hesaplamalı? İşte maaşa göre kıdem tazminatı!
Emeklilik için başvurmaya hazırlanan EYT'lilerin gündeminin ilk sırasına tazminat hakları oturdu. Tazminatta hak kaybına uğramamak için çalışanların hangi yolu izlemesi gerekiyor? Kıdem tazminatının doğru hesaplandığı nasıl anlaşılır? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Milyonlarca kişi için emeklilikte yaş şartını kaldıran yasanın çıkmasının ardından aylık başvuruları başlarken, çalışan EYT'lilerin en önemli gündemi tazminat oldu. Tazminatta hak kaybına uğramamak için neler yapılması gerektiği en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte bu sorunun yanıtı...
ÇIKIŞ İŞLEMLERİNE DİKKAT!
Kıdem tazminatı hakkına ilişkin ilk aşamayı çıkış işlemleri oluşturuyor. e-Devlet'teki 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü', 'Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi' ve 'Çalışma Hayatı', www.sgk.gov.tr internet adresindeki 'Ne Zaman Emekli Olurum' uygulamalarından alınan belgelerle işverene başvurulmalı. Bu belgelerle birlikte 'emeklilik' sebebiyle çıkış istendiğine yönelik dilekçe de verilmeli. İşveren de işten çıkışı emeklilik nedeniyle ayrılma anlamına gelen kod 8'den yapmalı.
BRÜT ÜCRET HESABI
Kıdem tazminatı son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır. Brüt ücrete yıl içinde alınan yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler ise hesaba katılmıyor. Giydirilmiş brüt ücret hesaplanırken, ek ödemelerin brüt tutarı 12'ye bölünüyor, çıkan tutar aylık brüt ücrete ilave edilerek giydirilmiş brüt ücret bulunuyor.
Örneğin; brüt ücreti 12 bin lira olan ve yılda 2 maaş ikramiye alan bir çalışanın maaşına eklenecek ek ödeme 2 bin lira (24.000 /12) oluyor. Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak giydirilmiş brüt ücreti de 14 bin lira (12.000 + 2.000) olarak ortaya çıkıyor. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor, buna da dikkat edilmeli.