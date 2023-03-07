EYT’LİYE TAZMİNAT HESABI! EYT'li kıdem tazminatını nasıl hesaplamalı? İşte maaşa göre kıdem tazminatı!

Örneğin; brüt ücreti 12 bin lira olan ve yılda 2 maaş ikramiye alan bir çalışanın maaşına eklenecek ek ödeme 2 bin lira (24.000 /12) oluyor. Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak giydirilmiş brüt ücreti de 14 bin lira (12.000 + 2.000) olarak ortaya çıkıyor. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor, buna da dikkat edilmeli.