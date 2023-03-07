Enkai, Şişe, Selec, Barma TEMETTÜ ÖDEMESİ | Peş peşe açıklandı! Hangi şirketler temettü ödeyecek? 2023 Mart takvimi...
Enkai, Şişe, Selec, Barma temettü ödemeleri açıklandı! Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. İşte 2023 Mart ayı temettü veren şirketler...
ENKAI HİSSESİ
Enkai hissesi hakkında yapılan son dakika açıklamasında detaylara şu şekilde yer verildi: "ENKAI koduyla işlem gören Enka İnşaat, 2022 karından pay başına brüt 0,36 TL, net 0,33 TL temettü ödeyeceğini açıkladı. Temettü dağıtım tarihi 12 Nisan olarak belirlendi. ENKAI, günlük yüzde 1,2 yükselerek günü 33 TL'den tamamladı"
SELEC
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL
Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022 Peşin 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014 Peşin 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5
TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, diğer ismi ile kar payı olarak da bilinmektedir. Bir işletmenin ya da şirketin elde ettiği dönemdeki kar miktarından hisse senedi veya nakit olarak diğer ortaklara pay vermesi demektir. Önemli bir ortaklık hakkı olarak da bilinen temettü işletmenin her ortağının sahip olduğu hisse senedine göre belirlenir ve dağıtılır.