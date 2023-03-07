Enkai, Şişe, Selec, Barma TEMETTÜ ÖDEMESİ | Peş peşe açıklandı! Hangi şirketler temettü ödeyecek? 2023 Mart takvimi...

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, diğer ismi ile kar payı olarak da bilinmektedir. Bir işletmenin ya da şirketin elde ettiği dönemdeki kar miktarından hisse senedi veya nakit olarak diğer ortaklara pay vermesi demektir. Önemli bir ortaklık hakkı olarak da bilinen temettü işletmenin her ortağının sahip olduğu hisse senedine göre belirlenir ve dağıtılır.