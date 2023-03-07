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Haberler Ekonomi Enkai, Şişe, Selec, Barma TEMETTÜ ÖDEMESİ | Peş peşe açıklandı! Hangi şirketler temettü ödeyecek? 2023 Mart takvimi...

Enkai, Şişe, Selec, Barma TEMETTÜ ÖDEMESİ | Peş peşe açıklandı! Hangi şirketler temettü ödeyecek? 2023 Mart takvimi...

Enkai, Şişe, Selec, Barma temettü ödemeleri açıklandı! Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. İşte 2023 Mart ayı temettü veren şirketler...

takvim.com.tr
07.03.2023 11:00 - Son Güncelleme: 07.03.2023 11:02
Enkai, Şişe, Selec, Barma TEMETTÜ ÖDEMESİ | Peş peşe açıklandı! Hangi şirketler temettü ödeyecek! 2023 Mart takvimi...

Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. İşte Mart 2023 temettü ödemeleri...

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Enkai, Şişe, Selec, Barma TEMETTÜ ÖDEMESİ | Peş peşe açıklandı! Hangi şirketler temettü ödeyecek! 2023 Mart takvimi...

ENKAI HİSSESİ

Enkai hissesi hakkında yapılan son dakika açıklamasında detaylara şu şekilde yer verildi: "ENKAI koduyla işlem gören Enka İnşaat, 2022 karından pay başına brüt 0,36 TL, net 0,33 TL temettü ödeyeceğini açıkladı. Temettü dağıtım tarihi 12 Nisan olarak belirlendi. ENKAI, günlük yüzde 1,2 yükselerek günü 33 TL'den tamamladı"

Enkai, Şişe, Selec, Barma TEMETTÜ ÖDEMESİ | Peş peşe açıklandı! Hangi şirketler temettü ödeyecek! 2023 Mart takvimi...

ŞİŞE CAM

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) 31 Mayıs'ta pay başı net 0,8814270 TL temettü dağıtacağını KAP'ta açıkladı.

Enkai, Şişe, Selec, Barma TEMETTÜ ÖDEMESİ | Peş peşe açıklandı! Hangi şirketler temettü ödeyecek! 2023 Mart takvimi...

SELEC

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya

Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL

Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022 Peşin 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5

B Grubu, SELEC, TRESLEC00014 Peşin 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5

Enkai, Şişe, Selec, Barma TEMETTÜ ÖDEMESİ | Peş peşe açıklandı! Hangi şirketler temettü ödeyecek! 2023 Mart takvimi...

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, diğer ismi ile kar payı olarak da bilinmektedir. Bir işletmenin ya da şirketin elde ettiği dönemdeki kar miktarından hisse senedi veya nakit olarak diğer ortaklara pay vermesi demektir. Önemli bir ortaklık hakkı olarak da bilinen temettü işletmenin her ortağının sahip olduğu hisse senedine göre belirlenir ve dağıtılır.

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