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Haberler Ekonomi O kişiler EYT'yi beklemesin! 2000-2002-2004-2005-2008 sigortalılar 2191 gün erken emekli olacak! 6 yıl tarihi geri çekecek! 45-46 yaş indirimi...

O kişiler EYT'yi beklemesin! 2000-2002-2004-2005-2008 sigortalılar 2191 gün erken emekli olacak! 6 yıl tarihi geri çekecek! 45-46 yaş indirimi...

EYT'den yararlanamayan kişiler için erken emeklilik yolları bulunuyor. Erken emekli olmanın bazı yolları sistemimizde mevcut. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymayabiliyor. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekiyor. Çalışma hayatında bazı kişiler için 6 yıl erken emekli olma formülü bulunuyor. İşte tüm detaylar...

26.01.2023 13:49 - Son Güncelleme: 26.01.2023 14:02
O kişiler EYT’yi beklemesin! 2000-2002-2004-2005-2008 sigortalılar 2191 gün erken emekli olacak! 6 yıl tarihi geri çekecek! 45-46 yaş indirimi...

Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 2191 gün ile erken emeklilik hakları var. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Bunların dışında yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. İşte detaylar...

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O kişiler EYT’yi beklemesin! 2000-2002-2004-2005-2008 sigortalılar 2191 gün erken emekli olacak! 6 yıl tarihi geri çekecek! 45-46 yaş indirimi...

Erken emeklilik şartlarından önce prim yapılandırmasıyla ilgili detayları açıklayalım;

Tarihi yapılandırma paketi Bağ-Kur prim borcunu yapılandırma ya da sildirme imkanı da sağlayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan, bu sürelere ihtiyacı bulunmayan EYT'lilere fırsat doğacak. Geçmişteki dondurulan hizmet süreleri de daha az ödemeyle kazanılabilecek.

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O kişiler EYT’yi beklemesin! 2000-2002-2004-2005-2008 sigortalılar 2191 gün erken emekli olacak! 6 yıl tarihi geri çekecek! 45-46 yaş indirimi...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi vatandaşa, reel sektöre nefes aldıracak. Devlete olan vergi, ceza ve prim gibi borçlara yapılandırma imkanı sağlanırken, vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçların üzeri çizilecek.

O kişiler EYT’yi beklemesin! 2000-2002-2004-2005-2008 sigortalılar 2191 gün erken emekli olacak! 6 yıl tarihi geri çekecek! 45-46 yaş indirimi...

Tarihi paket prim borcu olan, dondurulmuş hizmet süresini ihya etmek isteyenlere de önemli fırsatlar sunacak. Bu kapsamda pek çok EYT'liye emeklilik yolunu açılacak. İşte paket ile ilgili merak edilen soruların yanıtları:

O kişiler EYT’yi beklemesin! 2000-2002-2004-2005-2008 sigortalılar 2191 gün erken emekli olacak! 6 yıl tarihi geri çekecek! 45-46 yaş indirimi...

Bağ-Kur prim borcu olanlara hangi imkanlar sunulacak?
31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar, yapılandırılarak daha az ödemeyle kapatılabilecek ya da bu sürelere ait hizmet süresi dondurularak sildirilebilecek.

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