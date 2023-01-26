O kişiler EYT’yi beklemesin! 2000-2002-2004-2005-2008 sigortalılar 2191 gün erken emekli olacak! 6 yıl tarihi geri çekecek! 45-46 yaş indirimi...

Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 2191 gün ile erken emeklilik hakları var. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Bunların dışında yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. İşte detaylar...