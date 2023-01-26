O kişiler EYT'yi beklemesin! 2000-2002-2004-2005-2008 sigortalılar 2191 gün erken emekli olacak! 6 yıl tarihi geri çekecek! 45-46 yaş indirimi...
EYT'den yararlanamayan kişiler için erken emeklilik yolları bulunuyor. Erken emekli olmanın bazı yolları sistemimizde mevcut. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymayabiliyor. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekiyor. Çalışma hayatında bazı kişiler için 6 yıl erken emekli olma formülü bulunuyor. İşte tüm detaylar...
26.01.2023 13:49 - Son Güncelleme: 26.01.2023 14:02
Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 2191 gün ile erken emeklilik hakları var. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Bunların dışında yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. İşte detaylar...
Erken emeklilik şartlarından önce prim yapılandırmasıyla ilgili detayları açıklayalım;
Tarihi yapılandırma paketi Bağ-Kur prim borcunu yapılandırma ya da sildirme imkanı da sağlayacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan, bu sürelere ihtiyacı bulunmayan EYT'lilere fırsat doğacak. Geçmişteki dondurulan hizmet süreleri de daha az ödemeyle kazanılabilecek.