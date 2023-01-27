25-30 yıl hizmet+3600 ek göstergeyle maaşa ek 2 bin 587 TL yansıtılacak! Emekli Memura %30 ZAM FARKI+1.823 TL artış! Taşerona, kamu işçisine 4.336 TL ikramiye!

SSK emeklilerinin ardından Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alırken, memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zammın hem de ek gösterge artışının farkı yarın ödenmeye başlanacak. 700 bini aşkın kamu işçisine de yarın ikramiye ödenecek. Peki yarın, kim ne alacak? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? İşte detayları...