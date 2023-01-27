25-30 yıl hizmet+3600 ek göstergeyle maaşa ek 2 bin 587 TL yansıtılacak! Emekli Memura %30 ZAM FARKI+1.823 TL artış! Taşerona, kamu işçisine 4.336 TL ikramiye!
Ocak milyonlar için kazanç ayı oldu. Asgari ücrete yüzde 54.66 artış yapılırken, memurların ve emeklilerin kazanımları ek iyileştirmelerle büyüdü. Zam oranı hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memurlar ve memur emeklileri için refah payıyla yüzde 30'a çıkarıldı.
SSK emeklilerinin ardından Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alırken, memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zammın hem de ek gösterge artışının farkı yarın ödenmeye başlanacak. 700 bini aşkın kamu işçisine de yarın ikramiye ödenecek. Peki yarın, kim ne alacak? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak? İşte detayları...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca memurları, emeklilerini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Kamu işçilerine de toplu sözleşme zammı yansıtılırken, ilave tediye yani ikramiye takvimi de belli oldu.
ÖDEME TAKVİMİ
Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde aldı. Asgari ücretlilerden maaşlarını çalışarak alanlar da ay başında zamlı paralarını cebine koyacak.
Emekli Sandığı kapsamında olan emekli, dul ve yetimlerin 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları 27 Ocak günü ödenmeye başlanacak.