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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) SON DURUM! EYT YAŞ TABLOSU, yıllara göre prim gün sayısı ve eyt şartları neler? | EYT SON DAKİKA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) SON DURUM! EYT YAŞ TABLOSU, yıllara göre prim gün sayısı ve eyt şartları neler? | EYT SON DAKİKA
31.01.2023 09:06

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EYT hakkında son dakika gelişmeler yaşandı. Milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Teklifin 4 maddeden oluştuğunu belirten Akbaşoğlu, "Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor." ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'de yaş tablosu nasıl oldu?: Yıllara göre prim gün sayısı ne? EYT şartları neler? EYT maddeleri neler? Başvuru nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

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EYT'de 5000-5975 gün PRİM + 20-25 YIL kapsamda! 4 MADDELİK yasa HAZIR! Sigorta başlangıç süresi geri çekilecek! SSK, Bağkur 2023 yaşsız emeklilik tablosu! Staj sigortası son dakika...

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