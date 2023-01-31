Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) SON DURUM! EYT YAŞ TABLOSU, yıllara göre prim gün sayısı ve eyt şartları neler? | EYT SON DAKİKA

EYT hakkında son dakika gelişmeler yaşandı. Milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Teklifin 4 maddeden oluştuğunu belirten Akbaşoğlu, "Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor." ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'de yaş tablosu nasıl oldu?: Yıllara göre prim gün sayısı ne? EYT şartları neler? EYT maddeleri neler? Başvuru nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...