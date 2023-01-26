EYT'de NİHAİ KADRO netleşiyor! 1999 tarihi+ 5.000 prim+ SSK, Bağkur, Tarım sigortası emeklilik hesabı değişti! 3600 kısmi, 2000-2008 kademeli emeklilik, Staj, prim eşitleme...

EYT'de son viraja girildi. Taslak metin hazırlandı ve son şekli TBMM'de imzaya açıldı. Düzenleme 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olmuş ve prim yatırmış sigortalıları kapsıyor. Bu konuda herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? Staj ve çıraklık kapsama alınacak mı? İşte son gelişmeler...