EYT'de NİHAİ KADRO netleşiyor! 1999 tarihi+ 5.000 prim+ SSK, Bağkur, Tarım sigortası emeklilik hesabı değişti! 3600 kısmi, 2000-2008 kademeli emeklilik, Staj, prim eşitleme...
EYT hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Düzenleme için taslak metin hazırlandı ve sunum sonrası TBMM'de imzaya açıldı. Teknik çalışması tamamlanan taslak kısa süre içerisinde yasalaşacak. Bilindiği üzere düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsıyor ve sadece prim, yıl şartı aranıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT yasasında bir değişiklik olup olmadığını, staj ve çıraklık hakkında yeni gelişmeleri merak edip araştırmaya başladı. Özellikle kısmi emeklilik şartlarında değişiklik söz konusu olacak mı araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT 3600 gün emeklilik şartları değişecek mi? Maaşlar nasıl hesaplanacak? İşte son durum...
26.01.2023 12:53 - Son Güncelleme: 26.01.2023 12:53
EYT'de son viraja girildi. Taslak metin hazırlandı ve son şekli TBMM'de imzaya açıldı. Düzenleme 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olmuş ve prim yatırmış sigortalıları kapsıyor. Bu konuda herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? Staj ve çıraklık kapsama alınacak mı? İşte son gelişmeler...
EYT için taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilen taslak metin TBMM'de imzaya açıldı. İşte merak edilen tüm detaylar...