Nisan'da maaş almadan para yağacak! EMEKLİYE 7.500, 8.000,11.000 TL yatacak! 2.500 TL bayram ikramiyesi + ara zam! SGK, Bağ-Kur, EYt'li için SON 15 gün...
Emekliye 7.500 TL ödeme! EYT'liler için geri sayım başladı. İlk maaşını 1 Nisan'da alacak emekliler aynı zamanda bayram ikramiyesi ve promosyon hakkından faydalanacaklar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. EYT şartlarını taşıyan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi ilk maaşlarını Nisan ayında alacağı belirtildi.
14.03.2023 23:38 - Son Güncelleme: 14.03.2023 23:41
EYT almaya hak kazanan vatandaşlar kamu ya da özel bankalardan birisini tercih edip 3 yıl taahhütname imzalayarak emekli promosyonu alabilecek. Promosyonun yanı sıra emekliye bayram ikramiyesi de yatacak. Ara zam için ise görüşmeler sürüyor. 1 Nisan itibariyle emekli için rahatlama dönemi geliyor. İşte güncel emekli maaşları, banka promosyonları ve ara zam detayları...
EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 TL,
BAĞ-KUR'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 TL,
Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar için de 12 bin 389 TL