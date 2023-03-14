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Haberler Ekonomi Nisan'da maaş almadan para yağacak! EMEKLİYE 7.500, 8.000,11.000 TL yatacak! 2.500 TL bayram ikramiyesi + ara zam! SGK, Bağ-Kur, EYt'li için SON 15 gün...

Nisan'da maaş almadan para yağacak! EMEKLİYE 7.500, 8.000,11.000 TL yatacak! 2.500 TL bayram ikramiyesi + ara zam! SGK, Bağ-Kur, EYt'li için SON 15 gün...

Emekliye 7.500 TL ödeme! EYT'liler için geri sayım başladı. İlk maaşını 1 Nisan'da alacak emekliler aynı zamanda bayram ikramiyesi ve promosyon hakkından faydalanacaklar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. EYT şartlarını taşıyan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi ilk maaşlarını Nisan ayında alacağı belirtildi.

takvim.com.tr
14.03.2023 23:38 - Son Güncelleme: 14.03.2023 23:41
Nisan’da maaş almadan para yapacak! EMEKLİYE 7.500, 8.000,11.000 TL yatacak! 2.500 TL bayram ikramiyesi + ara zam! SGK, Bağ-Kur, EYt’li için SON 15 gün...

EYT almaya hak kazanan vatandaşlar kamu ya da özel bankalardan birisini tercih edip 3 yıl taahhütname imzalayarak emekli promosyonu alabilecek. Promosyonun yanı sıra emekliye bayram ikramiyesi de yatacak. Ara zam için ise görüşmeler sürüyor. 1 Nisan itibariyle emekli için rahatlama dönemi geliyor. İşte güncel emekli maaşları, banka promosyonları ve ara zam detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nisan’da maaş almadan para yapacak! EMEKLİYE 7.500, 8.000,11.000 TL yatacak! 2.500 TL bayram ikramiyesi + ara zam! SGK, Bağ-Kur, EYt’li için SON 15 gün...

EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 TL,

BAĞ-KUR'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 TL,

Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar için de 12 bin 389 TL

Nisan’da maaş almadan para yapacak! EMEKLİYE 7.500, 8.000,11.000 TL yatacak! 2.500 TL bayram ikramiyesi + ara zam! SGK, Bağ-Kur, EYt’li için SON 15 gün...

ARA ZAM GELİRSE EMEKLİ NE KADAR ALACAK?

%10 ZAM HALİNDE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 6.050 TL

Nisan’da maaş almadan para yapacak! EMEKLİYE 7.500, 8.000,11.000 TL yatacak! 2.500 TL bayram ikramiyesi + ara zam! SGK, Bağ-Kur, EYt’li için SON 15 gün...

%20 ZAM HALİNDE 6.600 TL

Nisan’da maaş almadan para yapacak! EMEKLİYE 7.500, 8.000,11.000 TL yatacak! 2.500 TL bayram ikramiyesi + ara zam! SGK, Bağ-Kur, EYt’li için SON 15 gün...

2022 TEMMUZ AYINDAKİ GİBİ %30 ZAM HALİNDE

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