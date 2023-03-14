Nisan'da maaş almadan para yağacak! EMEKLİYE 7.500, 8.000,11.000 TL yatacak! 2.500 TL bayram ikramiyesi + ara zam! SGK, Bağ-Kur, EYt'li için SON 15 gün...

EYT almaya hak kazanan vatandaşlar kamu ya da özel bankalardan birisini tercih edip 3 yıl taahhütname imzalayarak emekli promosyonu alabilecek. Promosyonun yanı sıra emekliye bayram ikramiyesi de yatacak. Ara zam için ise görüşmeler sürüyor. 1 Nisan itibariyle emekli için rahatlama dönemi geliyor. İşte güncel emekli maaşları, banka promosyonları ve ara zam detayları...