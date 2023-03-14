Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatı belli oldu! Özellikleri ve detaylarıyla nefes kesiyor
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü tamamlayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. İlk Togg'un banttan inmesinin ardından, heyecanla beklenen gün geldi. Togg T10X'in fiyatı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin otomobili Togg, sahip olduğu özellikleriyle üst düzey kullanıcı konforu ve teknolojiye bağlı kaliteli bir sürüş deneyimi sunuyor.
Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından indirdiği T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı.
523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ
Togg, "doğuştan elektrikli", "doğuştan sürdürülebilir", "doğuştan dijital" ve "doğuştan yeşil" kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak.