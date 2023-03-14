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Haberler Ekonomi Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatı belli oldu! Özellikleri ve detaylarıyla nefes kesiyor

Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatı belli oldu! Özellikleri ve detaylarıyla nefes kesiyor

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü tamamlayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. İlk Togg'un banttan inmesinin ardından, heyecanla beklenen gün geldi. Togg T10X'in fiyatı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin otomobili Togg, sahip olduğu özellikleriyle üst düzey kullanıcı konforu ve teknolojiye bağlı kaliteli bir sürüş deneyimi sunuyor.

14.03.2023 22:31 - Son Güncelleme: 14.03.2023 23:20
Türkiye’nin otomobili Togg’un fiyatı belli oldu! Akıllı cihaz özellikleri ve detaylarıyla nefes kesiyor

Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.

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Türkiye’nin otomobili Togg’un fiyatı belli oldu! Akıllı cihaz özellikleri ve detaylarıyla nefes kesiyor

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretim bandından indirdiği T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin otomobili Togg’un fiyatı belli oldu! Akıllı cihaz özellikleri ve detaylarıyla nefes kesiyor

Planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Togg, mart sonundan itibaren kullanıcılarla buluşacak ilk akıllı cihazının fiyatını, model ismini, teknik ve donanım özelliklerini açıkladı.

Türkiye’nin otomobili Togg’un fiyatı belli oldu! Akıllı cihaz özellikleri ve detaylarıyla nefes kesiyor

Buna göre, Togg T10X için ön siparişler Trumore dijital platformu ve "www.togg.com.tr" Togg web sitesi üzerinden 16-27 Mart tarihlerinde alınacak. Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

Türkiye’nin otomobili Togg’un fiyatı belli oldu! Akıllı cihaz özellikleri ve detaylarıyla nefes kesiyor

523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ
Togg, "doğuştan elektrikli", "doğuştan sürdürülebilir", "doğuştan dijital" ve "doğuştan yeşil" kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak.

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