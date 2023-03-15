EYT’liye emeklilik kredisi! Prim borcu olanlar dikkat! Bankalar hangi imkanları sunuyor? Tazminat desteğinin şartları ne olacak?
Prim borcu nedeniyle emekli olamayan EYT'liler için başta Ziraat olmak üzere bankalar kredi kapısını açtı. EYT'liler geri ödemeyi ise emekli maaşıyla yapabilecek.
15.03.2023 06:59 - Son Güncelleme: 15.03.2023 06:59
Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu ve özel bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeme kabul edilebilir prim borcu olan çalışanlar için EYT kredisi kullandırmaya başladı.
Söz konusu krediye başvuracak çalışanların emekliliğe esas SGK prim borçlanmasına ilişkin dokümanını ibraz etmesi yeterli olacak.