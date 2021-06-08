Nakit alımda 10.500 TL indirim: Sıfır araçta ayağınızı yerden kesecek kampanya! Opel Crossland, Insignia, Grandland...

1,2 lt turbo benzinli veya 1,5 lt turbo dizel motora sahip yeni Crossland için nakit alımlarda ise 7 bin 500 TL tutarında indirim fırsatı yer alıyor. Teknolojisi, tasarımı ve sportif sürüş özellikleriyle SUV segmentinin öne öıkan modeli Opel Grandland X ise 90 bin TL için 12 ay, 0 faiz fırsatıyla bu ay boyunca kullanıcıların karşısına çıkıyor. Nakit alımlarda 10 bin 500 TL tutarında indirim sağlanan premium SUV Grandland X, 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.