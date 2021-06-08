Nakit alımda 10.500 TL indirim: Sıfır araçta ayağınızı yerden kesecek kampanya! Opel Crossland, Insignia, Grandland...
Sıfır araçta cazip kampanyalar tek tek açıklandı! Nakit alımda 10.500 TL indirim fırsatı sunuldu! Opel sıfır araç kampanyalarında indirimin dibini gördü. Haziran ayı kampanyaları arasında 150 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Özellikle Opel Crossland, Insignia, Grandland modellerinde büyük kampanyaya imza attı. Ayrıca nakit alımlarda 10 bin 500 TL tutarında indirim sağlanan premium SUV Grandland X, 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. İşte Opel'in en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…
Sıfır araç alacak vatandaş 2021 yılı sıfır araç kampanyalarını araştırıyor. Belli bir vadeye kadar faizler sıfırlanırken indirim tarafında ise rakam 10.500 TL'yi buldu. Bu bağlamda Opel sıfır araç kampanyaları detayları sayfamızda yer alıyor. Haziran ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Opel, ay sonuna kadar 150 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor. İşte Opel'in en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…
Opel açıklamasına göre, haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyalar kapsamında, yenilenen tasarımı, orijinal Opel Vizörü ve çok yönlü özellikleriyle yeni Opel Crossland, haziran ayında 227 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, çeşitli donanım ve versiyonlarında 50 bin TL için 12 ay, 0 faizli kredi imkanı mevcut
1,2 lt turbo benzinli veya 1,5 lt turbo dizel motora sahip yeni Crossland için nakit alımlarda ise 7 bin 500 TL tutarında indirim fırsatı yer alıyor. Teknolojisi, tasarımı ve sportif sürüş özellikleriyle SUV segmentinin öne öıkan modeli Opel Grandland X ise 90 bin TL için 12 ay, 0 faiz fırsatıyla bu ay boyunca kullanıcıların karşısına çıkıyor. Nakit alımlarda 10 bin 500 TL tutarında indirim sağlanan premium SUV Grandland X, 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.