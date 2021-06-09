2021 yılı Haziran ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! Ve beklenen haber geldi! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz!
125.000 TL hemen çekebilirsiniz! 2021 yılı Haziran ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Vakıfbank'tan uygun taksitlerle kredi ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Vakıfbank duyurusunda, 36 aya kadar yeni yıl kredisi çeken vatandaşların %1.51 faiz oranıyla kredilerini kullanabileceği belirtildi. Kredi başvurularını cep telefonu aracılığıyla yapabilirsiniz. KREDİ, T.C. kimlik no, aylık gelir yazılarak 5724'e SMS şeklinde yapılıyor. Banka, kredi politikaları gereği, müşterinin aylık gelir bilgileri, skorlama, teminat vb. unsurları dikkate alarak kredinin geri ödeme seçeneklerini uygun görmeme hakkını saklı tutuyor.
09.06.2021 08:42
- Son Güncelleme: 09.06.2021 08:42