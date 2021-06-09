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2021 yılı Haziran ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! Ve beklenen haber geldi! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz!

125.000 TL hemen çekebilirsiniz! 2021 yılı Haziran ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda Vakıfbank'tan uygun taksitlerle kredi ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Vakıfbank duyurusunda, 36 aya kadar yeni yıl kredisi çeken vatandaşların %1.51 faiz oranıyla kredilerini kullanabileceği belirtildi. Kredi başvurularını cep telefonu aracılığıyla yapabilirsiniz. KREDİ, T.C. kimlik no, aylık gelir yazılarak 5724'e SMS şeklinde yapılıyor. Banka, kredi politikaları gereği, müşterinin aylık gelir bilgileri, skorlama, teminat vb. unsurları dikkate alarak kredinin geri ödeme seçeneklerini uygun görmeme hakkını saklı tutuyor.

09.06.2021 08:42 - Son Güncelleme: 09.06.2021 08:42
2021 yılı Haziran ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! Ve beklenen haber geldi! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz!

Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde. Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

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2021 yılı Haziran ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! Ve beklenen haber geldi! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz!

125.000 TL KREDİ TABLOUSU

2021 yılı Haziran ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! Ve beklenen haber geldi! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz!

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

2021 yılı Haziran ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! Ve beklenen haber geldi! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz!

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2021 yılı Haziran ayı için acil nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! Ve beklenen haber geldi! 125.000 TL hemen çekebilirsiniz!

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