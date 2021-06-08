ŞOK'ta %25 indirim kampanyası görücüye çıkacak! ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla yazı serinletecek ürünler!

ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin detaylı listesi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Rubenis Vantilatör, Asonic Mor Işık Sinek Öldürücü, Gokidy Yapışan Top Oyun Seti, Plaj Elbisesi Viskon Panço, Bestway Deniz Yatağı, Pril Gold Tablet, Cire Aseptine Güneş Yağı Sprey, Nivea Sprey Güneş Yağı, Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu, Nivea Men Black&White Deodorant ve Cif Sprey Ultra Hız ürünleri dikkatleri üzerine çekiyor. Kataloğda ayrıca Ariel, Persil, Perwoll, Tursil sıvı deterjan çeşitlerinde yüzde 25 indirim var.

08.06.2021 15:18 - Son Güncelleme: 08.06.2021 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





