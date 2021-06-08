ŞOK'ta %25 indirim kampanyası görücüye çıkacak! ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla yazı serinletecek ürünler!
ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin detaylı listesi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Rubenis Vantilatör, Asonic Mor Işık Sinek Öldürücü, Gokidy Yapışan Top Oyun Seti, Plaj Elbisesi Viskon Panço, Bestway Deniz Yatağı, Pril Gold Tablet, Cire Aseptine Güneş Yağı Sprey, Nivea Sprey Güneş Yağı, Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu, Nivea Men Black&White Deodorant ve Cif Sprey Ultra Hız ürünleri dikkatleri üzerine çekiyor. Kataloğda ayrıca Ariel, Persil, Perwoll, Tursil sıvı deterjan çeşitlerinde yüzde 25 indirim var.
ŞOK'ta %25 indirim kampanyası görücüye çıkacak! ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla yazı serinletecek ürünler dikkatleri üzerine çekiyor. Temizlik ve güneş kremi ürünlerindeki indirimin dikkat çektiği ŞOK'ta bu hafta Gokidy Yapışan Top Oyun Seti, Asonic Mor Işık Sinek Öldürücü, Pril Gold Tablet, Cire Aseptine Güneş Yağı Sprey, Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu, Plaj Elbisesi Viskon Panço, Nivea Men Black&White Deodorant, Cif Sprey Ultra Hız, Rubenis Vantilatör, Nivea Sprey Güneş Yağı ve Bestway Deniz Yatağı ürünleri yer alıyor.