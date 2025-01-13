Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

Evlilik hayali kuran çiftlere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Ankara'da gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Erdoğan, yeni evlenecek çiftler için 48 ay vadeli, ilk iki yılı geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi desteğinin ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.

İlk kez evlenecek çiftlere 150 bin TL tutarında, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi sağlanacak.

👶 DOĞUM YARDIMLARI

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL yardım.

İkinci çocuk için her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin TL yardım yapılacak.

Yardımlar annelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılacak.

.