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Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında alınan yeni destek paketini açıkladı. Yeni evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunulurken, doğacak ilk çocuk için 5 bin lira yardım yapılacağı duyuruldu. Nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Erdoğan, aile kurumunu destekleyecek yeni uygulamaların devreye alınacağını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 17:05
Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

Evlilik hayali kuran çiftlere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Ankara'da gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Erdoğan, yeni evlenecek çiftler için 48 ay vadeli, ilk iki yılı geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi desteğinin ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.

Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

📌 BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AİLE YILI MÜJDELERİ

💰 81 İlde Faizsiz Kredi Desteği

İlk kez evlenecek çiftlere 150 bin TL tutarında, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi sağlanacak.

Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

👶 DOĞUM YARDIMLARI

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL yardım.

İkinci çocuk için her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin TL yardım yapılacak.

Yardımlar annelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılacak.

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Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

🏠 GENÇ ÇİFTLERE KONUT VE MADDİ DESTEK

Yeni evlenen çiftlere maddi ve konut destekleri sağlanacak.

Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

🕒 Esnek ve Uzaktan Çalışma Modelleri

Kadınların iş ve ev hayatını kolaylaştırmak için esnek çalışma imkanları oluşturulacak.

🧸 ÜCRETSİZ VE DÜŞÜK MALİYETLİ ÇOCUK BAKIMI

Çalışan ebeveynler için ücretsiz ve düşük maliyetli çocuk bakım hizmetleri güçlendirilecek.

Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

🏥 TIBBİ İMKANLAR

Çocuk sahibi olmayı kolaylaştıracak tıbbi hizmetler sunulacak.

Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

🗨️ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Aile kurmayı teşvik edecek rehberlik ve danışmanlık hizmetleri devreye alınacak

Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

📌 EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYLARI

💰 Faizsiz Kredi Özellikleri

48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL tutarında faizsiz kredi.

Başkan Erdoğan'dan yeni evlenecek gençlere Faizsiz Kredi müjdesi!

Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

🌐 Başvuru Kanalları - İnternet Sitesi Üzerinden

"Başvuru yap" butonunu kullanarak başvurular yapılabilir:
👉 ailegenclikfonu.aile.gov.tr

Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

e-Devlet Üzerinden

e-Devlet platformu kullanılarak başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Başkan Erdoğan 2025 doğum yardımı yeni ücretleri açıkladı!

Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...
Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...
Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...
Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...
Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...
Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...
Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...
Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...
Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...
Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...