Müjdeler sıralandı: Başvurular nasıl yapılacak? 150 bin TL, çocuğa 5 bin TL, uzaktan çalışma...

Evlilik hayali kuran çiftlere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Ankara'da gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Erdoğan, yeni evlenecek çiftler için 48 ay vadeli, ilk iki yılı geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi desteğinin ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.
📌 BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AİLE YILI MÜJDELERİ
💰 81 İlde Faizsiz Kredi Desteği
İlk kez evlenecek çiftlere 150 bin TL tutarında, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi sağlanacak.
👶 DOĞUM YARDIMLARI
İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL yardım.
İkinci çocuk için her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin TL yardım yapılacak.
Yardımlar annelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılacak.
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🏠 GENÇ ÇİFTLERE KONUT VE MADDİ DESTEK
Yeni evlenen çiftlere maddi ve konut destekleri sağlanacak.
🕒 Esnek ve Uzaktan Çalışma Modelleri
Kadınların iş ve ev hayatını kolaylaştırmak için esnek çalışma imkanları oluşturulacak.
🧸 ÜCRETSİZ VE DÜŞÜK MALİYETLİ ÇOCUK BAKIMI
Çalışan ebeveynler için ücretsiz ve düşük maliyetli çocuk bakım hizmetleri güçlendirilecek.
🏥 TIBBİ İMKANLAR
Çocuk sahibi olmayı kolaylaştıracak tıbbi hizmetler sunulacak.
🗨️ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Aile kurmayı teşvik edecek rehberlik ve danışmanlık hizmetleri devreye alınacak
📌 EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYLARI
💰 Faizsiz Kredi Özellikleri
48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL tutarında faizsiz kredi.
🌐 Başvuru Kanalları - İnternet Sitesi Üzerinden
"Başvuru yap" butonunu kullanarak başvurular yapılabilir:
👉 ailegenclikfonu.aile.gov.tr
e-Devlet Üzerinden
e-Devlet platformu kullanılarak başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.