Doğum yardımı başvuru ekranı! 1.2. ve 3. çocuğa doğum destek parası nasıl alınır, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ederek önemli destek paketlerini duyurdu. Aile Yılı kapsamında yapılan açıklamalarda, doğum ve çocuk yardımları da dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle, çocuk sahibi ailelere sağlanacak maddi destek artırıldı.

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı açıklamada, doğum yardımlarında önemli artışlar yapıldığını belirtti. Yeni düzenlemeye göre: 🔴 İlk Çocuk İçin: Tek seferlik doğum yardımı 5.000 TL olarak belirlendi. 🔴 İkinci Çocuk İçin: Aylık 1.500 TL çocuk yardımı verilecek. 🔴 Üçüncü ve Sonraki Çocuklar İçin: Aylık 5.000 TL çocuk yardımı devreye alınacak.

DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR? Doğum yardımı almak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci, doğumun ardından çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydedilmesiyle başlıyor. Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından, "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalı. Başvuru, şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla yapılabiliyor. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla kabul ediliyor. Kamu kurumlarında çalışanlar ise kendi kurumlarına başvuruda bulunabiliyor.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için başvuru adresi Türkiye'nin Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları. Eğer yurtdışında yaşayanlar doğum yardımına Türkiye'den başvurmak isterse, herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Doğum yardımı almak için dikkat edilmesi gereken bu adımları eksiksiz yerine getirmeniz yeterli.