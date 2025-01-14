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1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik

1999 yılından önce işe başlayanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sayesinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyorlar. Ancak, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kişiler, bu düzenleme kapsamında yer almıyor. Bu durum, belirli bir tarihten önce çalışma hayatına başlayanlar için emeklilik sürecinde büyük bir avantaj sağlarken, sonrası için farklı düzenlemeler gerektiğini ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:48
1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik

Bu kişiler için ise alternatif erken emeklilik yolları araştırılıyor. Bunlardan biri de 1800 günle malulen emeklilik seçeneği. Bu yöntemle yaş şartı kaldırılarak emeklilik mümkün olabiliyor.

1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik

1800 Günle Malulen Emeklilik Şartları

Çalışan bir kişinin malulen emekli olabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Bunlar arasında:

Çalışma gücünün veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olması

Bu durumu gösteren, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunun bulunması

Malulen emeklilik, aşağıdaki hastalıklar nedeniyle çalışma gücünü kaybeden kişilere tanınabiliyor:

1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik

Nörolojik rahatsızlıklar

Onkolojik hastalıklar (kanser türleri)

Kardiyovasküler hastalıklar

Solunum sistemi hastalıkları

Göz ve kulak hastalıkları

Romatizmal hastalıklar

Hematolojik ve damar hastalıkları

1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik

Genitoüriner sistem hastalıkları

Endokrinolojik ve metabolik rahatsızlıklar

Gastroenterolojik ve hepatolojik hastalıklar

Kişi, bu hastalıklar nedeniyle çalışamaz hale gelirse, rapor almak ve gerekli prim gününü tamamlamak şartıyla yaş beklemeden emeklilik hakkından faydalanabilir.

1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik

1800 Günle Malulen Emeklilik Şartları

Aşağıdaki tabloda malulen emeklilik şartları ve hastalık türleri özetlenmiştir:
Şart Açıklama
Prim Gün Sayısı En az 1800 gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekmektedir.
Çalışma Gücü Kaybı Oranı Çalışma gücünün veya meslek gücünün en az %60'ını kaybetmiş olmak.
1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik

Sağlık Raporu Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu zorunludur.

SGK Onayı Sağlık raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından onaylanması gerekir.

Hastalık Türleri Çalışmayı engelleyen belirli hastalıklar bulunmaktadır (aşağıda listelenmiştir).

1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik
Çalışmayı Engelleyen Hastalık Türleri
Nörolojik Rahatsızlıklar Epilepsi, Parkinson, Multipl Skleroz (MS)
Onkolojik Hastalıklar Kanser türleri (meme kanseri, akciğer kanseri vb.)
Kardiyovasküler Hastalıklar Kalp yetmezliği, damar tıkanıklıkları
Solunum Sistemi Hastalıkları KOAH, astım
Göz ve Kulak Hastalıkları Görme kaybı, işitme kaybı
1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik

Romatizmal Hastalıklar Romatoid artrit, ankilozan spondilit

Hematolojik ve Damar Hastalıkları Lösemi, hemofili

Genitoüriner Sistem Hastalıkları Böbrek yetmezliği

Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklar Diyabet, tiroid rahatsızlıkları

Gastroenterolojik ve Hepatolojik Hastalıklar Karaciğer sirozu, kronik pankreatit


Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)