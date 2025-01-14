1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik

Bu kişiler için ise alternatif erken emeklilik yolları araştırılıyor. Bunlardan biri de 1800 günle malulen emeklilik seçeneği. Bu yöntemle yaş şartı kaldırılarak emeklilik mümkün olabiliyor.

1800 Günle Malulen Emeklilik Şartları Çalışan bir kişinin malulen emekli olabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Bunlar arasında: Çalışma gücünün veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olması Bu durumu gösteren, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunun bulunması Malulen emeklilik, aşağıdaki hastalıklar nedeniyle çalışma gücünü kaybeden kişilere tanınabiliyor:

Nörolojik rahatsızlıklar Onkolojik hastalıklar (kanser türleri) Kardiyovasküler hastalıklar Solunum sistemi hastalıkları Göz ve kulak hastalıkları Romatizmal hastalıklar Hematolojik ve damar hastalıkları

Genitoüriner sistem hastalıkları Endokrinolojik ve metabolik rahatsızlıklar Gastroenterolojik ve hepatolojik hastalıklar Kişi, bu hastalıklar nedeniyle çalışamaz hale gelirse, rapor almak ve gerekli prim gününü tamamlamak şartıyla yaş beklemeden emeklilik hakkından faydalanabilir.