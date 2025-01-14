1800 günden emekli olma yolu; 1999-2008 sonrası için 46 47 yaşla erken emeklilik

Bu kişiler için ise alternatif erken emeklilik yolları araştırılıyor. Bunlardan biri de 1800 günle malulen emeklilik seçeneği. Bu yöntemle yaş şartı kaldırılarak emeklilik mümkün olabiliyor.
Çalışan bir kişinin malulen emekli olabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Bunlar arasında:
Çalışma gücünün veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olması
Bu durumu gösteren, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunun bulunması
Malulen emeklilik, aşağıdaki hastalıklar nedeniyle çalışma gücünü kaybeden kişilere tanınabiliyor:
Nörolojik rahatsızlıklar
Onkolojik hastalıklar (kanser türleri)
Kardiyovasküler hastalıklar
Solunum sistemi hastalıkları
Göz ve kulak hastalıkları
Romatizmal hastalıklar
Hematolojik ve damar hastalıkları
Genitoüriner sistem hastalıkları
Endokrinolojik ve metabolik rahatsızlıklar
Gastroenterolojik ve hepatolojik hastalıklar
Kişi, bu hastalıklar nedeniyle çalışamaz hale gelirse, rapor almak ve gerekli prim gününü tamamlamak şartıyla yaş beklemeden emeklilik hakkından faydalanabilir.
Sağlık Raporu Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu zorunludur.
SGK Onayı Sağlık raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından onaylanması gerekir.
Hastalık Türleri Çalışmayı engelleyen belirli hastalıklar bulunmaktadır (aşağıda listelenmiştir).
Romatizmal Hastalıklar Romatoid artrit, ankilozan spondilit
Hematolojik ve Damar Hastalıkları Lösemi, hemofili
Genitoüriner Sistem Hastalıkları Böbrek yetmezliği
Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklar Diyabet, tiroid rahatsızlıkları
Gastroenterolojik ve Hepatolojik Hastalıklar Karaciğer sirozu, kronik pankreatit
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)