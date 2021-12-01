Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika! Aralık ayında SGK anlaşmayı sağladı! 1.500 üstü maaşı olanlar 1.875 TL ek ödeme alacak! Bankaların promosyon yarışı aralık ayında da sürüyor. Bu kapsamda hemen hemen ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyulduBugüne dek milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Promosyon miktarları emekli maaşlarına göre, 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor. Ancak banka seçerken oldukça dikkatli olunması gerekiyor. Peki, emekli maaşına en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte tüm detaylar...