Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika! Aralık ayında SGK anlaşmayı sağladı! 1.500 üstü maaşı olanlar 1.875 TL ek ödeme alacak!
Milyonlarca emekli 2021 yılının son günlerinde en çok merak ettiği şeylerden biri de emekli promosyon ücreti oluyor. Bilindiği üzere emekliler 3 yıl maaş alma taahüdü vermeleri karşılığında maaş oranlarına göre promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşının yanında ek gelir sağlayan promosyon ödemeleri için bankalar en cazip teklifini sunarak müşteri kazanmaya çalışıyor. Promosyon miktarları emekli maaşlarına göre, 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor. Ancak bankalara göre promosyon tutarları da değişim gösteriyor. Bununla bağlantılı olarak Ziraat, Denizbank, Yapı Kredi, Garanti, Akbank, TEB ve daha pek çok bankanın emekli promosyon ödemelerini merak eden kişiler hepsini kıyaslama yaparak kendileri için en uygun olanı tercih etmek istiyor. İşte Aralık ayı emekli promosyon ödemelerine ilişkin tüm detaylar!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika! Aralık ayında SGK anlaşmayı sağladı! 1.500 üstü maaşı olanlar 1.875 TL ek ödeme alacak! Bankaların promosyon yarışı aralık ayında da sürüyor. Bu kapsamda hemen hemen ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyulduBugüne dek milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Promosyon miktarları emekli maaşlarına göre, 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor. Ancak banka seçerken oldukça dikkatli olunması gerekiyor. Peki, emekli maaşına en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte tüm detaylar...
Emekli Maaşı Promosyon Ödeme Tutarları Nelerdir?
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,
3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;
Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Promosyon ödemeleri 4 Mart 2020 tarihinden itibaren başlamıştır. İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.