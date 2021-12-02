Pratisyen hekim, uzman hekim emekli maaşları ne kadar oldu? 2022 ek gösterge zammı ile emekli doktor- hekim maaşları! Diş hekimi emekli maaşı ne kadar olacak 2022?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" müjdesini verdi. Son dakika haberine göre, hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Peki, hemşire, uzman pratisyen doktor maaşları ne kadar olacak? 2022 sağlık çalışanları kim ne kadar maaş alacak? İşte son dakika haberinin detayları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hekimlerle ilgili müjdeli haber geldi. Bakan Koca açıklamasında, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerine yer verdi. Bu gelişmelerin ardından hekimlere yapılacak ek gösterge zammı TBMM Genel Kurulu'nda teklife eklenerek kabul edildi. Buna göre, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından emekli doktor, pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi maaşları da merak edilmeye başlandı. Peki, Diş hekimi emekli maaşı ne kadar olacak 2022? Pratisyen hekim, uzman hekim emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 2022 ek gösterge zammı ile emekli doktor maaşları!
Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurulu'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Hekimlere yönelik düzenlemenin detaylarının sorulması üzerine Koca, düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla ekleneceğini bildirdi.
Bugün ve yarın ilgili maddelerin ihdas edilmesini beklediklerini söyleyen Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler. Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca'nın açıklama yaptığı sırada gazetecilerin yanına gelerek, "Ne söyledi?" diye sordu. Bunun üzerine gazetecilerden, hekimlerle ilgili bir düzenleme geldiği karşılığını alan Erdoğan, "Para pul söylemedi mi?" diye sordu. Sağlık Bakanı Koca, detay vermediğini ifade etti.