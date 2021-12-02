Pratisyen hekim, uzman hekim emekli maaşları ne kadar oldu? 2022 ek gösterge zammı ile emekli doktor- hekim maaşları! Diş hekimi emekli maaşı ne kadar olacak 2022?

Bugün ve yarın ilgili maddelerin ihdas edilmesini beklediklerini söyleyen Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler. Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak." diye konuştu.