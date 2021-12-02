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Hesaplı emeklilik için son 1 ay! Askerlik borçlanmasında 7459 TL, doğum borçlanmasında 9946 TL...

Erken emeklilik için borçlanma planlayanlar dikkat! Yeni yılda tutarlar artacak. Askerlik borçlanmasında 7 bin 459, doğum borçlanmasında 9 bin 946 lira fark oluşabilecek. Daha az ödemeyle borçlanmak için son tarih 31 Aralık...

Çığıl Ön Yener
02.12.2021 06:47 - Son Güncelleme: 02.12.2021 06:47
Hesaplı emeklilik için son 1 ay! Askerlik borçlanmasında 7459 TL, doğum borçlanmasında 9946 TL...

Emekliliğini erkene çekmek amacıyla borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödemeyle bunu gerçekleştirmek için önlerinde sadece 1 ayı kaldı. Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak.

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Hesaplı emeklilik için son 1 ay! Askerlik borçlanmasında 7459 TL, doğum borçlanmasında 9946 TL...

NE KADAR OLACAK?
Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor.

Hesaplı emeklilik için son 1 ay! Askerlik borçlanmasında 7459 TL, doğum borçlanmasında 9946 TL...

Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor. Bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor.

Hesaplı emeklilik için son 1 ay! Askerlik borçlanmasında 7459 TL, doğum borçlanmasında 9946 TL...

Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 gün (18 ay) için en az 20 bin 606 lira veriyor. Tüm bu tutarlar yeni asgari ücretle artacak.

Hesaplı emeklilik için son 1 ay! Askerlik borçlanmasında 7459 TL, doğum borçlanmasında 9946 TL...

Örneğin; brüt asgari ücret, yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 36.2 artarsa, 4 bin 872 lira 56 kuruşa yükselecek.

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