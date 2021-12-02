Hesaplı emeklilik için son 1 ay! Askerlik borçlanmasında 7459 TL, doğum borçlanmasında 9946 TL...
Erken emeklilik için borçlanma planlayanlar dikkat! Yeni yılda tutarlar artacak. Askerlik borçlanmasında 7 bin 459, doğum borçlanmasında 9 bin 946 lira fark oluşabilecek. Daha az ödemeyle borçlanmak için son tarih 31 Aralık...
02.12.2021 06:47
- Son Güncelleme: 02.12.2021 06:47
Emekliliğini erkene çekmek amacıyla borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödemeyle bunu gerçekleştirmek için önlerinde sadece 1 ayı kaldı. Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak.