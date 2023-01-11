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Haberler Ekonomi Memura Emekliye %22 EK ZAM + 600 puan ilave! 5.5 milyona kök 14 bin 423 TL maaş! Meclis zarfı açtı! SSK, Bağkur'luya %15 Refah payı...

Memura Emekliye %22 EK ZAM + 600 puan ilave! 5.5 milyona kök 14 bin 423 TL maaş! Meclis zarfı açtı! SSK, Bağkur'luya %15 Refah payı...

Ocak ayı milyonlarca emeklinin ve memurun kazanç ayı oldu. Özellikle memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payıyla yüzde 30 zam yansıtıldı. Bütün bunların yanı sıra bir artış da 15 Ocak'ta yapılacak. O gün yürürlüğe girecek ek göstergeyle beraber maaşlara ilave artış gerçekleşecek. Bu bağlamda ek gösterge emekli aylıklarına 2 bin 587, ikramiyelerine 77 bin 610 liraya varan artış getirecek. Böylelikle emekli memurların ek gösterge artışına göre yüzde 22'ye varan oranlarda artış sağlanacak. Peki, zamlı maaşlar kaç TL olacak? Memura ek zam Meclis'ten geçti mi? İşte tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
11.01.2023 10:46 - Son Güncelleme: 11.01.2023 10:46
Memura Emekliye %22 EK ZAM + 600 puan ilave! 5.5 milyona kök 14 bin 423 TL maaş! Meclis zarfı açtı! SSK, Bağkur’luya %15 Refah payı...

Memur ve emeklileri için yeni bir zam müjdesi geldi. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Bu kapsamda yeni zamlı maaşlar araştırılmaya başlandı. İşte ek gösterge artışıyla birlikte yeni maaşlar ve ikramiye oranı haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memura Emekliye %22 EK ZAM + 600 puan ilave! 5.5 milyona kök 14 bin 423 TL maaş! Meclis zarfı açtı! SSK, Bağkur’luya %15 Refah payı...

5.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı bu ay yüzde 30 artarken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarına 2 bin 587, ikramiyelerine 77 bin 610 liraya varan artış getirecek...

Memura Emekliye %22 EK ZAM + 600 puan ilave! 5.5 milyona kök 14 bin 423 TL maaş! Meclis zarfı açtı! SSK, Bağkur’luya %15 Refah payı...

Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payıyla yüzde 30 zam yansıtılırken, bir artış da 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek göstergelerle gelecek.

Memura Emekliye %22 EK ZAM + 600 puan ilave! 5.5 milyona kök 14 bin 423 TL maaş! Meclis zarfı açtı! SSK, Bağkur’luya %15 Refah payı...

Yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek.

Memura Emekliye %22 EK ZAM + 600 puan ilave! 5.5 milyona kök 14 bin 423 TL maaş! Meclis zarfı açtı! SSK, Bağkur’luya %15 Refah payı...

Geçtiğimiz yıl düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu.

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