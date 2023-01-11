Memura Emekliye %22 EK ZAM + 600 puan ilave! 5.5 milyona kök 14 bin 423 TL maaş! Meclis zarfı açtı! SSK, Bağkur’luya %15 Refah payı...

5.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı bu ay yüzde 30 artarken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarına 2 bin 587, ikramiyelerine 77 bin 610 liraya varan artış getirecek...