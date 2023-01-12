12 Ocak BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG... Brent petrol 82,8 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI? Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları!

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 14 milyon 865 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 375 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlardaki düşüşü destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artıracağı endişeleri de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.