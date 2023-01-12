12 Ocak BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG... Brent petrol 82,8 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI? Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt fiyatları gündemdeki sıcak yerini korumaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca araç sürücüsü indirim ve zam duyurularını yakından takip ediyor. Buna göre akaryakıt fiyatları yeniden güncellenecek. Bu gece yarısından itibaren zam bekleniyor. Brent petroldeki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Peki 12 Ocak 2023 benzin, motorinİ LPG fiyatları ne kadar? Brent petrol kaç dolar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir son dakika akaryakıt fiyat listesi! BP, Opet, Shell...
Akaryakıt fiyatları sabah saatlerinden itibaren sürücüler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,8 dolardan işlem görüyor. Son dönemlerde yakından takip edilen brent petrol 80 dolar bandında seyrediyor. Bununla birlikte gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak akaryakıtta fiyatlarına zam bekleniyor.Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları! Shell, Opet, BP...
BRENT PETROL SON DURUM 12 OCAK 2023!
Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 82,8 dolardan işlem görüyor.
Dün 81,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalarak 79,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,46 dolardan alıcı buldu.
DÜN BRENT PETROLDE DURUM NEYDİ?
Brent petrolün varili, bir önceki gün uluslararası piyasalarda 79,45 dolardan işlem görüyordu.
Aynı gün Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,47 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin petrol stoklarında artış öngörüsü ve küresel ekonomik belirsizliğin talep endişelerini artırması etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 14 milyon 865 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 375 bin varil azalacağı yönündeydi.
ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlardaki düşüşü destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artıracağı endişeleri de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.