Halkbank, Ziraat, Vakıf, katılım bankaları... Yeni yıl müjdesi az evvel geldi! 0.69 faiz detayı! Ocak 2023 KREDİ FAİZ ORANLARI listesi güncel!

Duyurular peş peşe geliyor. Kamu ve özel bankalar milyonlarca vatandaşın araştırdığı konulara yanıt verdi. Halkbank, Ziraat, Vakıf Bankası başta olmak üzere TEB, İNG, Yapı Kredi ve daha bir çok banka Ocak ayında harekete geçti. İhtiyaç konut, taşıt kredisi çekmek isteyenler internet arama motorlarında güncel faiz oranlarını araştırıyor. Müjdeli haber az evvel geldi. Bu sabah gündeme gelen kampanyalara tek tek haberimizde yer verdik. Öte yandan orta gelirliye 0.69 faizli konut kredisi detayı da dikkat çekiyor. İşte 12 Ocak 2023 banka banka yeni faiz oranları ve 0.69 faizli konut kredisi hakkında merak edilenler.