Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı için son 2 adım kaldı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6 oranındaki Ocak zammına eklenecek enflasyon farkını gösterecek 6 veriden 4'ü belli oldu. Ocak'ta fark verilmesi için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyordu. Ekim enflasyonuyla birlikte bu oran aşıldı.

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Buna göre memurlar ve memur emeklileri için 4 ayda yüzde 1.87 fark oluştu. Bu fark ile zam oranı yüzde 7.99'a ulaştı. Kesin oran için geriye 2 oran kaldı. Bu oran merakla beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor. EMEKLİYE OCAK AYI ZAMMI BELLİ OLDU - TIKLA ÖĞREN