Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı için son 2 adım kaldı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6 oranındaki Ocak zammına eklenecek enflasyon farkını gösterecek 6 veriden 4'ü belli oldu. Ocak'ta fark verilmesi için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyordu. Ekim enflasyonuyla birlikte bu oran aşıldı.
Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Buna göre memurlar ve memur emeklileri için 4 ayda yüzde 1.87 fark oluştu. Bu fark ile zam oranı yüzde 7.99'a ulaştı. Kesin oran için geriye 2 oran kaldı. Bu oran merakla beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.
* MERKEZ BANKASI: 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44 olarak güncellendi. Tahmin aralıklarının alt sınırı yüzde 42, üst sınırı yüzde 46 oldu. Yüzde 44 olan yeni tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 15.45 olarak çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 4.95'e, Ocak zammı da yüzde 11.25'e ulaşacak. Alt sınır olan yüzde 42'lik oranın gerçekleşmesi halinde ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 13.84 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.49, Ocak zammı yüzde 9.70 olacak.