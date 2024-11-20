SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

0 FAİZLİ KREDİ LİMİTİ 50.000 TL | Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? ING, AKBANK, Garanti, TEB...

Sıfır faizli kredi arayışındaki vatandaşlar için Kasım ayında da bankaların faizsiz kredi kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni müşteri çekme amacıyla bankalar arasında rekabetin artması, vatandaşlara büyük avantajlar sağlıyor. Kampanyalar kapsamında, bankalar yeni müşterilerine 50 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu faizsiz krediler için başvuru koşulları ve diğer detaylar ise merak ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 08:53 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 08:53
0 FAİZLİ KREDİ LİMİTİ 50.000 TL | Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? ING, AKBANK, Garanti, TEB...

Faizsiz kredi fırsatları için bankalar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Bankalar, yeni müşteri kazanmak için sıfır faizli kredi tekliflerini artırırken, belirlenen üst limit 50 bin lira olarak duyuruldu. Bu kredi kampanyaları, vatandaşlara faiz ödemeden nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için önemli bir fırsat sunuyor.

0 FAİZLİ KREDİ LİMİTİ 50.000 TL | Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? ING, AKBANK, Garanti, TEB...

Ancak faizsiz kredi başvuru koşulları da değişkenlik gösteriyor ve bazı bankalar kredi onay sürecinde ek koşullar talep edebiliyor.

0 FAİZLİ KREDİ LİMİTİ 50.000 TL | Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? ING, AKBANK, Garanti, TEB...

Dijital Başvuru İmkanı: Şubeye Gitmeden Kredi Alın!

Bankalar faizsiz kredi sunmanın yanı sıra dijital platformlar üzerinden de başvuru alıyor. Bu sayede vatandaşlar, şubeye gitmeden ve sıra beklemeden kredi başvurusu yapabiliyor.

SON DAKİKA