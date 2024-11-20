0 FAİZLİ KREDİ LİMİTİ 50.000 TL | Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? ING, AKBANK, Garanti, TEB...

Faizsiz kredi fırsatları için bankalar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Bankalar, yeni müşteri kazanmak için sıfır faizli kredi tekliflerini artırırken, belirlenen üst limit 50 bin lira olarak duyuruldu. Bu kredi kampanyaları, vatandaşlara faiz ödemeden nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için önemli bir fırsat sunuyor.