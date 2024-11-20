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Almayan pişman olur! 22 Kasım’da BİM’den Senna 55′ Ultra HD Google Tv indirimi

BİM 22 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kasım ortasında Bim marketlere kaçırılmayacak fırsatlar geliyor. Saç şekillendirme ürünleri, TV üniteleri ve daha fazlası... İşte 22 Kasım BİM aktüel katalog indirimleri ve bütçe dostu fırsatlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:02 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:02
Almayan pişman olur! 22 Kasım’da BİM’den Senna 55′ Ultra HD Google Tv indirimi

BİM Kasım ayı yeni aktüel ürünler katalog listesini paylaştı. Salı ve Cuma günleri özel fırsat ürünlerini tüketici ile buluşturan ünlü marketler zinciri, 22 Kasım'da yine bir çok avantajlı ürünü raflarında sergileyecek. Güncel kataloğun içinde herkesin bütçesine hitap eden ürünlerin yanı sıra piyasaya kıyasla uygun fiyatlı teknolojik ürünler de yer alıyor. Listede yer alan halı ve koltuk yıkama makinesi de haftanın en merak edilen ürünlerinden biri. İşte 22 Kasım Bim aktüel ürünleri ve fiyatları...

Almayan pişman olur! 22 Kasım’da BİM’den Senna 55′ Ultra HD Google Tv indirimi

22 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU

BARBİE: 429 TL

ÇOCUK KİTAPLARI: 22 TL

Almayan pişman olur! 22 Kasım’da BİM’den Senna 55′ Ultra HD Google Tv indirimi

VALİZ ÇEŞİTLERİ

599 TL

699 TL

799 TL

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