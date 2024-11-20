Almayan pişman olur! 22 Kasım’da BİM’den Senna 55′ Ultra HD Google Tv indirimi

BİM Kasım ayı yeni aktüel ürünler katalog listesini paylaştı. Salı ve Cuma günleri özel fırsat ürünlerini tüketici ile buluşturan ünlü marketler zinciri, 22 Kasım'da yine bir çok avantajlı ürünü raflarında sergileyecek. Güncel kataloğun içinde herkesin bütçesine hitap eden ürünlerin yanı sıra piyasaya kıyasla uygun fiyatlı teknolojik ürünler de yer alıyor. Listede yer alan halı ve koltuk yıkama makinesi de haftanın en merak edilen ürünlerinden biri. İşte 22 Kasım Bim aktüel ürünleri ve fiyatları...