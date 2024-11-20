EMEKLİ MAAŞINA YENİ HESAP! SSK ve Bağ-Kur’luya %16.42 zamlı tablo çıktı! 2025 Ocak’ta en düşük 15.018 TL...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranı 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenecek. Şu ana kadar Temmuz-Ekim dönemi enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Gözler Kasım ve Aralık ayı verilerine çevrilirken ekonomistlerin tahminleri zam oranına ilişkin ipuçları sunuyor.
Enflasyon Tahminleri Ne Diyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve çeşitli finans kuruluşlarının anketleri, yıl sonu enflasyon oranına dair farklı beklentiler ortaya koyuyor. İşte öne çıkan tahminler: