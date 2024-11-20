EMEKLİ MAAŞINA YENİ HESAP! SSK ve Bağ-Kur’luya %16.42 zamlı tablo çıktı! 2025 Ocak’ta en düşük 15.018 TL...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranı 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenecek. Şu ana kadar Temmuz-Ekim dönemi enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Gözler Kasım ve Aralık ayı verilerine çevrilirken ekonomistlerin tahminleri zam oranına ilişkin ipuçları sunuyor.