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EMEKLİ MAAŞINA YENİ HESAP! SSK ve Bağ-Kur'luya %16.42 zamlı tablo çıktı! 2025 Ocak'ta en düşük 15.018 TL...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2025 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Temmuz ayından bu yana biriken enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Gözler şimdi Kasım ve Aralık ayı verilerinde. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri ve ekonomistlerin öngörüleri Ocak zammına dair önemli ipuçları veriyor. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? İşte en düşük maaş tahminlerine göre yeni hesaplamalar...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 06:30 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 06:30
EMEKLİ MAAŞINA YENİ HESAP! SSK ve Bağ-Kur’luya %16.42 zamlı tablo çıktı! 2025 Ocak’ta en düşük 15.018 TL...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranı 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenecek. Şu ana kadar Temmuz-Ekim dönemi enflasyon oranı yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. Gözler Kasım ve Aralık ayı verilerine çevrilirken ekonomistlerin tahminleri zam oranına ilişkin ipuçları sunuyor.

EMEKLİ MAAŞINA YENİ HESAP! SSK ve Bağ-Kur’luya %16.42 zamlı tablo çıktı! 2025 Ocak’ta en düşük 15.018 TL...

Enflasyon Tahminleri Ne Diyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve çeşitli finans kuruluşlarının anketleri, yıl sonu enflasyon oranına dair farklı beklentiler ortaya koyuyor. İşte öne çıkan tahminler:

EMEKLİ MAAŞINA YENİ HESAP! SSK ve Bağ-Kur’luya %16.42 zamlı tablo çıktı! 2025 Ocak’ta en düşük 15.018 TL...

Reuters Anketi

Reuters'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.5 oldu. Bu tahmine göre, 6 aylık TÜFE artışı yüzde 15.04 olarak hesaplanıyor.

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