Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI? Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur TAM maaş farkı HESAPLAMA!

4C EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli memurlar maaşlarını ay başında zamsız olarak aldılar. Memur emeklilerinin 2023 yılı zam farkı bu ay içinde açıklanacak takvime göre hesaplarına yatırılacak. Ancak maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı.