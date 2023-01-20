Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI? Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur TAM maaş farkı HESAPLAMA!
'Maaş farkları ne zaman yatacak' sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme takvimi belli oldu mu merak ediliyor. Bu noktada vatandaşlar internet arama motolarında konuya ilişkin gelişmeleri öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI? Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
20.01.2023 22:11 - Son Güncelleme: 20.01.2023 22:11
Geçtiğimiz günlerde milyonların alacağı zamlı maaş tutarları belli olmuştu. 2023 memur maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından ne zaman yatacağı merak edilen 'maaş farkı' hakkında her geçen gün yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Memur, Memur Emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı YATTI MI? Öğretmen, polis, hemşire 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar!
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldılar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak.
MEMUR EMEKLİLERİNE 3600 EK GÖSTERGE FARKI DA GELİYOR
Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından gelecek.