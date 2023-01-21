KPSS şartı yok! Şubat ayı için 81 ilde ACİL KOD geldi: 19-47 yaş arası herkes başvurabilir! İŞKUR 8.500 TL maaşla 88 BİN 402 personel alacak!

Ocak-Şubat 2023 İŞKUR işçi alımı ilanları merakla araştırılıyor. Yeni ay için binlerce özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını tek tek açıklıyor. Ocak ayının son haftalarında işçi alımı ilanlarıyla özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için ilanlara bakmak istiyor. Şu anda açık iş sayısı 88 bin 402 kişi olarak duyuruldu. İşte Ocak-Şubat ayı İŞKUR personel alımı ilanları!