EYT’de kapsam genişliyor! EYT’li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? Enflasyon farkı, refah payı verilecek mi?

Burada son 7 yıl değil son 7 yıllık sigortalı olarak çalışılan süre önemli. Burada 3.5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdaysa o kurumun şartları uygulanıyor. Yeni yasada bunu değiştiren bir düzenleme olmaz ise aynen uygulanacak.