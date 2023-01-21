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Haberler Ekonomi EYT’de kapsam genişliyor! EYT'li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? Enflasyon farkı, refah payı verilecek mi?

EYT’de kapsam genişliyor! EYT'li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? Enflasyon farkı, refah payı verilecek mi?

Milyonlar emeklilik için EYT düzenlemesini bekliyor. 8 Eylül 1999'den önce sigortalı olanlara düzenlemeyle emeklilik yolu açılıyor. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar için de bir imkan var...

FARUK ERDEM
21.01.2023 06:56 - Son Güncelleme: 21.01.2023 06:56
EYT’de kapsam genişliyor! EYT’li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? Enflasyon farkı, refah payı verilecek mi?

■ EYT'li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim?
e-Devlet sistemi üzerinden çalışma hayatım bölümüne girerek sigorta bilgilerinize bakabilirsiniz.

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EYT’de kapsam genişliyor! EYT’li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? Enflasyon farkı, refah payı verilecek mi?

Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişiniz yapılmış ve prim yatırılmışsa siz EYT'lisiniz. Primlerinin uzun vadeli sigorta kollarından olması ve fiili çalışma gerekiyor

EYT’de kapsam genişliyor! EYT’li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? Enflasyon farkı, refah payı verilecek mi?

■ Farklı kurumlarda çalışmaları olanların şartları nasıl belirlenecek?
Farklı kurumlarda çalışanlar için uygulanan bir kural var. Son 7 yıllık sigortalılık süresine bakılıyor.

EYT’de kapsam genişliyor! EYT’li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? Enflasyon farkı, refah payı verilecek mi?

Burada son 7 yıl değil son 7 yıllık sigortalı olarak çalışılan süre önemli. Burada 3.5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdaysa o kurumun şartları uygulanıyor. Yeni yasada bunu değiştiren bir düzenleme olmaz ise aynen uygulanacak.

EYT’de kapsam genişliyor! EYT’li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? Enflasyon farkı, refah payı verilecek mi?

■ Staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı?
Mevcut düzenlemelere göre staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor.

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