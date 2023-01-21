EYT’de kapsam genişliyor! EYT'li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? Enflasyon farkı, refah payı verilecek mi?
Milyonlar emeklilik için EYT düzenlemesini bekliyor. 8 Eylül 1999'den önce sigortalı olanlara düzenlemeyle emeklilik yolu açılıyor. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar için de bir imkan var...
21.01.2023 06:56 - Son Güncelleme: 21.01.2023 06:56
■ EYT'li olup olmadığımı nasıl anlayabilirim?
e-Devlet sistemi üzerinden çalışma hayatım bölümüne girerek sigorta bilgilerinize bakabilirsiniz.
Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişiniz yapılmış ve prim yatırılmışsa siz EYT'lisiniz. Primlerinin uzun vadeli sigorta kollarından olması ve fiili çalışma gerekiyor
■ Staj ile başlayan sigortalılık EYT kapsamına alınacak mı?
Mevcut düzenlemelere göre staj ya da çıraklık için yapılan sigortalar sağlık sigortaları olarak primlendiriliyor.