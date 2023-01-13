Maaşa göre 1-5-10-15-20 yıllık KIDEM TAZMİNAT TABLOSU! Brüt ücret+ damga vergisi kesintisiyle... EYT'liye İKRAMİYE gibi ödeme!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin kısa süre sonra Meclis'e gelip yasalaşması bekleniyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı düzenlemeyle birlikte kıdem tazminatı gündeme gelmeye başladı. Kıdem tazminatında örnek hesaplamaya göre 14 bin lira brüt ücreti olup 10 yıl 8 ay çalışan bir kişiye ödenecek toplam tazminat 149.333,33 TL olurken, damga vergisi kadarının (1.133,44 TL) çıkarılmasıyla ödenecek tutar 148.199,89 TL olarak hesaplandı. İşte tüm hesaplamalar...
EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan düzenlemede herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. EYT düzenlemesi yasalaştığında başvuruların e-Devlet'ten alınacağı duyuruldu. Peki EYT'liye kıdem tazminat hesabı nasıl yapılır? Kim ne kadar alacak? 14 bin lira brüt ücreti olup 10 yıl 8 ay çalışan bir kişinin tazminatı nasıl olacak? Kıdem tazminatları her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. İşte maaşa ve çalışma süresine göre tazminat TABLOSU ve 8 aylık- 1- 10- 15- 20 yıllık tazminat örnek hesaplama!
EYT'LİYE TAZMİNAT HESABI NASIL YAPILIR?
EYT'de maaşa ve çalışma süresine göre tazminat tablosu çıktı. EYT'linin kıdem tazminatı, son maaşları üzerinden hesaplanıyor. 2023 Ocak ayında maaşların artırılması tazminatı da yükseltti.
EYT'de kıdem tazminatı hesabı! EYT'li çalışanların kıdem tazminatı ödemeleri nasıl olacak?
İLK ADIM BRÜTÜN HESABI
Kıdem tazminatları her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak buna yıl içinde alınan yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor. Hesaba eklenecek ek ödemelerin brüt tutarı 12'ye bölünüyor. Aylık brüt ücrete ilave ediliyor. Böylece giydirilmiş brüt ücret bulunuyor.
ÇALIŞILAN HER GÜN DAHİL EDİLİYOR
Kıdem tazminatı hesabına bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak dahil ediliyor. Çalışılan tam yıl giydirilmiş brüt ücretle çarpılıyor. Ayrıca bir yıllık giydirilmiş brüt ücret 12 aya bölünüp, tam yılı aşan süre kaç ay ise onunla çarpılıyor. Elde edilen iki tutar toplanıp, damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.
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