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Haberler Ekonomi Memura emekliye %30+15 EK ZAM + İntibak! SSK, Bağkur'luya 7.970 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL alanlar...

Memura emekliye %30+15 EK ZAM + İntibak! SSK, Bağkur'luya 7.970 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL alanlar...

Milyonlarca emekli ve memur bu ay zamlı maaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayacak. Bilindiği gibi zam oranı %30 olarak belirlenmişti ve emekli taban aylıkları 5.500 TL'ye çıkarıldı. Öte yandan gündemde memur ve emekliye ek bir zam daha yapılacağı konuşulmaya başlandı. %30 zammın ardından %15 ek zam yapılacağı ileri sürüldü. Peki, memura ek zam var mı? Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaşı olan emekliler ek zamla kaç TL aylık alacak? İşte bilinmesi gerekenler!

takvim.com.tr
12.01.2023 11:49 - Son Güncelleme: 12.01.2023 11:49
Memura emekliye %30+15 EK ZAM + İntibak! SSK, Bağkur’luya 7.970 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL alanlar...

Memur ve emekliler için Ocak ayı maaş ödeme takvimi belli oldu. %30 zam oranı Meclis'ten geçti. Şimdi gözler ek zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Gündemde %15 diliminde bir ek zam daha yapılacağı ileri sürülüyor. Peki, emekli memura ek zam gelecek mi? İşte merak edilenler...

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Memura emekliye %30+15 EK ZAM + İntibak! SSK, Bağkur’luya 7.970 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL alanlar...

Milyonlarca memur ve emekli bu ay zamlı maaş alıyor. Zam oranını yüzde 30'a, en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselten yasa Meclis'ten geçti. Sıra zamlı maaşların ödenmesine geldi. Takvim de belli. Peki kimler, ne zaman alacak? Nasıl hesaplama yapılacak? İşte detayları...

Memura emekliye %30+15 EK ZAM + İntibak! SSK, Bağkur’luya 7.970 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL alanlar...

Bu ay memurların ve emeklilerin maaşları artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre artışları yüzde 15.4, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 olurken, refah payı eklenerek bu oran yüzde 30'a yükseltiliyor.

Memura emekliye %30+15 EK ZAM + İntibak! SSK, Bağkur’luya 7.970 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL alanlar...

Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi de yüzde 57'yi aşan artışla 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılıyor.

Memura emekliye %30+15 EK ZAM + İntibak! SSK, Bağkur’luya 7.970 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL alanlar...

MECLİS'TEN GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen refah payı ve taban aylık düzenlemeleri hızla hayata geçirildi.

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