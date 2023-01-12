Memura emekliye %30+15 EK ZAM + İntibak! SSK, Bağkur’luya 7.970 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL alanlar...

Milyonlarca memur ve emekli bu ay zamlı maaş alıyor. Zam oranını yüzde 30'a, en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselten yasa Meclis'ten geçti. Sıra zamlı maaşların ödenmesine geldi. Takvim de belli. Peki kimler, ne zaman alacak? Nasıl hesaplama yapılacak? İşte detayları...