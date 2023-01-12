Memura emekliye %30+15 EK ZAM + İntibak! SSK, Bağkur'luya 7.970 TL, Memura 13.000 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL alanlar...
Milyonlarca emekli ve memur bu ay zamlı maaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayacak. Bilindiği gibi zam oranı %30 olarak belirlenmişti ve emekli taban aylıkları 5.500 TL'ye çıkarıldı. Öte yandan gündemde memur ve emekliye ek bir zam daha yapılacağı konuşulmaya başlandı. %30 zammın ardından %15 ek zam yapılacağı ileri sürüldü. Peki, memura ek zam var mı? Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 5.500, 6.000, 7.000, 8.000 TL maaşı olan emekliler ek zamla kaç TL aylık alacak? İşte bilinmesi gerekenler!
12.01.2023 11:49 - Son Güncelleme: 12.01.2023 11:49