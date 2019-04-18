Kıdem tazminatına fon güvencesi! Kıdem tazminatından kimler yararlabilir, sistem nasıl işliyor?

Bu sürdürülemez sorunun çözümü için tüm tarafların bir araya geleceği bir kıdem tazminat reformu yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 kapsamında açıkladığı fon reformu, işçi ve işveren temsilcilerinin mutabakatıyla hayata geçirilecek. Reform hem çalışana hem de işverenlere yenilikler getirecek.



