Kıdem tazminatına fon güvencesi! Kıdem tazminatından kimler yararlabilir, sistem nasıl işliyor?
Çalışanların kıdem tazminatına dev reform ile fon garantisi ve devlet katkısı gelecek. BES ile birleşecek fonla herkes tazminat alacak. Peki kıdem tazminatından kimler yararlanacak? Yeni sistem nasıl işleyecek? Kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem cevapladı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatı reformu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
18.04.2019 07:46
- Son Güncelleme: 18.04.2019 07:46
Bu sürdürülemez sorunun çözümü için tüm tarafların bir araya geleceği bir kıdem tazminat reformu yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 kapsamında açıkladığı fon reformu, işçi ve işveren temsilcilerinin mutabakatıyla hayata geçirilecek. Reform hem çalışana hem de işverenlere yenilikler getirecek.
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