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Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak

Başkan Erdoğan, 1.6 milyon çalışana müjdeyi verdi, '3600 ek gösterge Meclis'te ilk ele alınacak düzenlemelerden biri olacak' dedi. 4 meslek için tek paket hazırlanması beklenirken, yeni sistem sadece çalışanların değil emeklilerin de kazancını artıracak. Peki 3600 ek gösterge ile emekliler ve memurların gelirlerinde ve ikramiyelerinde ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren o detaylar...

18.04.2019 07:46 - Son Güncelleme: 18.04.2019 09:21
Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1.6 milyon çalışana 3600 ek gösterge müjdesi geldi. Erdoğan'ın önceki gün Beştepe'de kabul ettiği sendika başkanları, 3600 ek göstergenin belli bir kesime değil, bütün memurlara verilmesini talep etti.

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Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak

Başkan Erdoğan da ek göstergenin 23 Nisan'da açılacak Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri olacağını belirterek, "Gereğini yapacağız" dedi.

Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak

Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu konudaki tüm beklentilerimizi anlattık. Cumhurbaşkanımız ek gösterge konusunda kararlı cümle kurdu ve gereğinin yapılacağını söyledi" değerlendirmesini yaptı.

Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak

4 MESLEK İÇİN PAKET
Ek göstergeye ilişkin paketi AK Parti Grubu teklif olarak Meclis'e sunacak. Düzenlemeyle ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi ile kamuda liyakata göre yükselmenin de önü açılacak.

Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak

Ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlanması bekleniyor.

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