Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1.6 milyon çalışana 3600 ek gösterge müjdesi geldi. Erdoğan'ın önceki gün Beştepe'de kabul ettiği sendika başkanları, 3600 ek göstergenin belli bir kesime değil, bütün memurlara verilmesini talep etti.

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