Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak
Başkan Erdoğan, 1.6 milyon çalışana müjdeyi verdi, '3600 ek gösterge Meclis'te ilk ele alınacak düzenlemelerden biri olacak' dedi. 4 meslek için tek paket hazırlanması beklenirken, yeni sistem sadece çalışanların değil emeklilerin de kazancını artıracak. Peki 3600 ek gösterge ile emekliler ve memurların gelirlerinde ve ikramiyelerinde ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren o detaylar...
18.04.2019 07:46
- Son Güncelleme: 18.04.2019 09:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1.6 milyon çalışana 3600 ek gösterge müjdesi geldi. Erdoğan'ın önceki gün Beştepe'de kabul ettiği sendika başkanları, 3600 ek göstergenin belli bir kesime değil, bütün memurlara verilmesini talep etti.
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