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Kamuya güncel memur alımı 2021... Sağlık görevlisi, bekçi, zabıta memuru! 2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları başvuru şartları nedir?

Memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. 100.000 personel daha alınması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için vatandaşlar beklemeye başladı. Memur Personel olma yolunda ilerleyen adayarın öncelikle bazı nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Bu sebeple adaylardan genel ve özel ntelikler aranmaktadır. Bu nitelikleri tamamını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde başvurularını gerçekleştirebilirler.

01.07.2021 10:39 - Son Güncelleme: 01.07.2021 10:39
Kamuya güncel memur alımı 2021... Sağlık görevlisi, bekçi, zabıta! 2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları başvuru şartları nedir?

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak. Doktor, öğretmen, eczacı, din görevlisi, hemşire de dahil olmak üzere birçok meslek grubundan alım yapılacak. Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek. Bu doğrultuda kamuya temmuz ayı memur personel alımları yapılacak ve Eğitimini tamami tamamlamış ve artık hayata atılmak isteyen ve bir kariyer peşinde koşan adaylar Temmuz ayında iş sahibi olabililecek. Çünkü Temmuz ayında seçimlerin bitmesi ile birlikte bir çok kamu kurumu ve kamu kuruluşu bünyesine memur alımı ve personel alımı yapmaktadırlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kamuya güncel memur alımı 2021... Sağlık görevlisi, bekçi, zabıta! 2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları başvuru şartları nedir?
Kamuya Güncel İşçi, Personel ve Memur Alımı İlan Listesi
AÇSHB Var 250 -
Çevre Bakanlığı Var 10 -
Cumhurbaşkanlığı - 14150 -
Dışişleri Bakanlığı Yok 1 02/07/21
Kamuya güncel memur alımı 2021... Sağlık görevlisi, bekçi, zabıta! 2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları başvuru şartları nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Var 18 01/07/21

Akıncılar Belediyesi KPSS 55 2 29/07/21

Sarkışla Belediyesi Var 1 30/07/21

Kadıköy Belediyesi Var 5 18/08/21

Osmaneli Belediyesi KPSS 50 9 14/07/21

MESKİ Var 20 6/08/21

Kamuya güncel memur alımı 2021... Sağlık görevlisi, bekçi, zabıta! 2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları başvuru şartları nedir?

Yıldıztepe Belediyesi KPSS 67 1 30/07/21

Gediz Belediyesi KPSS 60 10 30/07/21

Eğil Belediyesi Var 1 06/08/21

Marmaris Belediyesi Var 9 02/08/21

Dışişleri Bakanlığı Yok 2 02/07/21

İller Bankası Var 10 02/07/21

Kamuya güncel memur alımı 2021... Sağlık görevlisi, bekçi, zabıta! 2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları başvuru şartları nedir?

Harran Üniversitesi Var 60 01/07/21

Güngören Belediyesi Var 22 29/07/21

Adalet Bakanlığı Var 25 12/07/21

İstanbul Teknik Üniversitesi Var 5 5/07/21

Alay Belediyesi KPSS 65 1 10/08/21