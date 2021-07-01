Sıfır engelli araç fiyatları 2021! Yarı fiyatına araç alma imkanı! ÖTV’siz engelli araç fiyatları ne kadar, limit kaç?

Araba hayali kuran yüzbinlerce vatandaş bunu en uygun şekilde yapmak istiyor ve Sıfır engelli araç fiyatları 2021 hakkında bilgi edinmek istiyor. Ülkemizde engelli vatandaşlara sağlanan maddi ve sosyal yardımlar tüm hızıyla devam ediyor ve bu durum araba konusunda da sağlanıyor. Engelli raporu ile ÖTV'siz yarı fiyatına araç alma imkanı sağlanıyor ve gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Peki ÖTV'siz engelli araç fiyatları ne kadar, limit kaç? Ekonomik olarak rahat bir nefes aldıran engelli araç fiyatlarından yararlanabilmek için şartlar neler? İşte ayrıntılar…