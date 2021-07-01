Sıfır engelli araç fiyatları 2021! Yarı fiyatına araç alma imkanı! ÖTV’siz engelli araç fiyatları ne kadar, limit kaç?
Araba hayali kuran yüzbinlerce vatandaş bunu en uygun şekilde yapmak istiyor ve Sıfır engelli araç fiyatları 2021 hakkında bilgi edinmek istiyor. Ülkemizde engelli vatandaşlara sağlanan maddi ve sosyal yardımlar tüm hızıyla devam ediyor ve bu durum araba konusunda da sağlanıyor. Engelli raporu ile ÖTV'siz yarı fiyatına araç alma imkanı sağlanıyor ve gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Peki ÖTV'siz engelli araç fiyatları ne kadar, limit kaç? Ekonomik olarak rahat bir nefes aldıran engelli araç fiyatlarından yararlanabilmek için şartlar neler? İşte ayrıntılar…
Araba hayali kuran yüzbinlerce vatandaş bunu en uygun şekilde yapmak istiyor ve Sıfır engelli araç fiyatları 2021 hakkında bilgi edinmek istiyor. Ülkemizde engelli vatandaşlara sağlanan maddi ve sosyal yardımlar tüm hızıyla devam ediyor ve bu durum araba konusunda da sağlanıyor. Engelli raporu ile ÖTV'siz yarı fiyatına araç alma imkanı sağlanıyor ve gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Peki ÖTV'siz engelli araç fiyatları ne kadar, limit kaç? Ekonomik olarak rahat bir nefes aldıran engelli araç fiyatlarından yararlanabilmek için şartlar neler? İşte ayrıntılar…
Sıfır engelli araç fiyatları 2021! ÖTV'siz engelli araç fiyatları ne kadar, limit kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araba hayaliyle yanıp tutuşan ve bütçesini zorlamadan bunu yapmak isteyen engelli vatandaşlara devlet tarafından ÖTV'siz araç sahibi olma fırsatı veriliyor. Ülkemizde engelli vatandaşlara sağlanan sosyal ve ekonomik destekler devam ediyor. Peki bu imkandan yararlanmanın şartları neler, fiyatlar nasıl? İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
ÖTV indirimi engelli bireylere tanınmış bir kişisel haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlarında aracı kendi üzerine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ancak bu noktada bazı istisnalar söz konusu olur. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olan ve bu engeli araç kullanmasına müsaade etmeye vatandaşlar ÖTV'siz araç alabiliyorlar. Bu araçları engelli bireyin 2. Ve 3. Dereceden akrabaları kullanabiliyorlar.
Yüzde 90 üzerinde engelli olan 18 yaşını dolduran bireyler için vasi kararı gerekir. Engellilik derecesi yüzde 90'ın altında olan bireylerin belirlenen sağlık kurulundan rapor alarak kendi adlarına araç tescil ettirebilirler ve bu aracı kendi engel durumlarına göre yeniden düzenleyebilirler. Tescil işleminin ardından Motorlu Araç Tescil Belgesi'nin onaylanmış örneği ile Araçlar İçin Teknik Belge ve Proje Raporu'nun noter onaylı örneğiyle ilgili Vergi Dairesine başvurmaları halinde MTV'den de muaf sayılırlar.