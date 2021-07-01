Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatları hakkında flaş tahmin!
Altın fiyatları koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kırmış yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Aşı uygulamasının başlaması ve koronavirüs vakalarının kontrol altına alınmasının ardından altın fiyatları 2021 yılına düşük girmişti. Suni yükselmeler yaşayan altın fiyatları için yeni bir tahmin daha geldi. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte detaylar…
01.07.2021 10:00
- Son Güncelleme: 01.07.2021 10:00
Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:
"Altının ons fiyatı son 5 yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadıktan sonra gözünü Cuma günü açıklanacak istihdam verisine çevirdi. Dolardaki güçlenmeye rağmen ons altın 1,775 $ seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde bulunuyor."
Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi: