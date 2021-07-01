Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatları hakkında flaş tahmin!

Yeni günde de şuan için kısmen yukarı yönlü ataklar görmekteyiz. Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1784 ve 1794/1797 direnç bölgeleri takip edilebilir. Yeniden oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1764 ve 1755 destek noktaları izlemeye alınabilir."