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Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatları hakkında flaş tahmin!

Altın fiyatları koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kırmış yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Aşı uygulamasının başlaması ve koronavirüs vakalarının kontrol altına alınmasının ardından altın fiyatları 2021 yılına düşük girmişti. Suni yükselmeler yaşayan altın fiyatları için yeni bir tahmin daha geldi. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte detaylar…

01.07.2021 10:00 - Son Güncelleme: 01.07.2021 10:00
Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatları hakkında flaş tahmin!

Pandemide delta varyantı güvenli liman altına talebi artırdı. Gram altın güne 498 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 820 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 336 liradan açılış yaptı.

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Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatları hakkında flaş tahmin!

Ons altın ise bin 778 dolar civarında seyrini sürdürüyor. Peki altın fiyatlarında gidişat nasıl olacak? Beklentiler neler? İşte yatırımcıların odağındaki altın için analizler ve yorumlar...

Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatları hakkında flaş tahmin!

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:
"Altının ons fiyatı son 5 yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadıktan sonra gözünü Cuma günü açıklanacak istihdam verisine çevirdi. Dolardaki güçlenmeye rağmen ons altın 1,775 $ seviyesi üzerinde tutunma çabası içerisinde bulunuyor."
Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:

Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatları hakkında flaş tahmin!

"Dünkü işlem gününde de kritik 1755 destek bölgesi altında kalıcılık sağlayamayan Değerli Metal'de, oluşan sınırlı alıcılı işlemler ile 1770 seviyesine yakın kapanış görüldü.

Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatları hakkında flaş tahmin!

Yeni günde de şuan için kısmen yukarı yönlü ataklar görmekteyiz. Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1784 ve 1794/1797 direnç bölgeleri takip edilebilir. Yeniden oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1764 ve 1755 destek noktaları izlemeye alınabilir."