İsteyen derhal ATM’den karşılıksız 4.000 TL çekebiliyor! 14 milyon kişiyi alakadar eden haber! Emekli, Bağ-Kur, SSK’lı bu gelişmeye göz belertecek!

2022 yılında bankalar tarafından vatandaşa sunulan promosyon tekliflerinde fırsatlar devam ediyor. Mevcut teklifleri için fırsatlar henüz bitmedi. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını merak ediyor. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkarken promosyon teklkifleri 4.000 liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyonun yanında emekliye ek imkanlar da veriyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemesi veriliyor ve şubeye gitmeden para alınabiliyor. Haberimizin içerisinde sunulan teklifleri inceleyebilir, kendinize uyan bir promosyon teklifi için başvuru yapabilirsiniz.