Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekora doymuyor! 2.475,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.475,41 puana taşıdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...
14.04.2022 18:45 - Son Güncelleme: 14.04.2022 18:47
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.475,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.