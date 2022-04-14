RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekora doymuyor! 2.475,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekora doymuyor! 2.475,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.475,41 puana taşıdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

14.04.2022 18:45 - Son Güncelleme: 14.04.2022 18:47
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekora doymuyor! 2.475,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekora doymuyor! 2.475,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,51 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile madencilik oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekora doymuyor! 2.475,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.475,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekora doymuyor! 2.475,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekora doymuyor! 2.475,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

TCMB açıklamasında, "Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir. Tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir." denildi.

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