Süre doluyor: İŞKUR - ASHB 59 şehirde 1.394 TYP işçisi alacak! Hastane, okul, belediye TYP iş ilanı arayanlar! En düşük maaş 4. 253 TL! İlkokul mezunu, 18 yaş üstü...

İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işçi alımları gerçekleştiriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yeni TYP personel alımı gerçekleştirecektir. Temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı. Aralarında Amasya, Bartın, Afyonkarahisar, Erzurum ve Erzincan'ın da yer aldığı onlarca şehirde ilanlar açıldı. İşte başvurular hakkında tüm bilgiler...