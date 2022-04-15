Süre doluyor: İŞKUR - ASHB 59 şehirde 1.394 TYP işçisi alacak! Hastane, okul, belediye TYP iş ilanı arayanlar! En düşük maaş 4. 253 TL! İlkokul mezunu, 18 yaş üstü...
İŞKUR tarafından her geride bıraktığımız gün istihdam sağlanmaya devam ediliyor. Nisan ayı İŞKUR TYP personel alımı ilanları çeşitli illerden gelmeye devam ediyor. Alımların hangi şehirler ve ne gibi şartlarda olacağı belli oldu. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 İŞKUR yeni TYP personel alımı ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Son olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 794 temizlik personeli, İl Özel İdaresine ise 600 kişilik çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi personeli alımı uygulanacağı belirtildi...
15.04.2022 09:55 - Son Güncelleme: 15.04.2022 09:55
İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işçi alımları gerçekleştiriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yeni TYP personel alımı gerçekleştirecektir. Temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı. Aralarında Amasya, Bartın, Afyonkarahisar, Erzurum ve Erzincan'ın da yer aldığı onlarca şehirde ilanlar açıldı. İşte başvurular hakkında tüm bilgiler...