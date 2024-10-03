İŞKUR şehir hastaneleri için işçi alımı yapacak! Hangi kadrolara personel alımı yapılıyor?

2024 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde işçi ve personel alım süreci hız kazandı. Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan bu alımlar hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hem de istihdamı desteklemeyi amaçlıyor. Peki şehir hastanelerinde çalışmak için gereken şartlar neler ve başvuru süreci nasıl işliyor? İŞKUR 'un resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanlarda hangi kadrolar için personel alımı gerçekleştirilecek? Detaylara birlikte bakalım.

Başvuru şartları

Şehir hastanelerinde görev alacak personeller için aranan şartlar netleşti. Adayların en az lise mezunu olması ve teknik ya da uzmanlık gerektiren pozisyonlar için ilgili alanda mesleki eğitim veya üniversite diplomasına sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca adayların pozisyonun gerektirdiği fiziksel ve ruhsal sağlığa sahip olmaları önem taşırken başvuru sırasında sağlık raporu talep edilebilir.

Öte yandan bazı pozisyonlar için iş deneyimi aranırken özellikle teknik ve idari kadrolarda benzer görevlerde daha önce çalışmış olmak avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra teknik pozisyonlar için geçerli sertifikaların başvuru sırasında sunulması gerektiği de vurgulanıyor.