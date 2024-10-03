Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tüm hızıyla devam ediyor.
TOGG TEKNOFEST'TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F ilk kez Adana'da düzenlenen Teknofest'te ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
T10F ÖZELLİKLERİ NELER?
Togg T10F, standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere 3 farklı versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara çıkacak. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzile sahip olacak.