Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ( TEKNOFEST ) tüm hızıyla devam ediyor.

T10F ÖZELLİKLERİ NELER?



Togg T10F, standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere 3 farklı versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara çıkacak. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzile sahip olacak.