SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Togg'un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı!

Togg'un yeni modeli T10F, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ilk kez görücüye çıktı. Büyük beğeni toplayan T10F kendine hayran bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 11:20 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 11:21
Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tüm hızıyla devam ediyor.

Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!

TOGG TEKNOFEST'TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F ilk kez Adana'da düzenlenen Teknofest'te ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!

T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

Togg T10F, standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere 3 farklı versiyon ve iki farklı donanım seçeneğiyle pazara çıkacak. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzile sahip olacak.

SON DAKİKA