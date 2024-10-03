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En az ilkokul mezunu 1780 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak! KPSS şartı aranmıyor! İşte başvuru koşulları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yeni ilanlarla iş arayan vatandaşlara büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, KPSS şartı aranmaksızın bekçi ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilecek personel alımları da duyuruldu. İŞKUR'un bu ilanları, birçok kişi için yeni iş imkanları yaratırken, adaylardan beklenen başvuru şartları da merak konusu oldu. Başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceği, adaylardan istenen nitelikler ve kontenjan sayısı gibi önemli detaylar da İŞKUR tarafından paylaşıldı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:42 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:39
En az ilkokul mezunu 1780 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak! KPSS şartı aranmıyor! İşte başvuru koşulları

İŞKUR 2024 yılı için toplamda 1780 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Ekim ayı boyunca başvurular kabul edilecek ve adayların belirli şartları sağlaması gerekecek. Bu şartlar arasında KPSS aranmazken adayların en az lise mezunu olması ve tercihen güvenlik deneyimi bulunması yer alıyor. Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi ve ilgili kurumlar üzerinden yapılabilecek.

En az ilkokul mezunu 1780 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak! KPSS şartı aranmıyor! İşte başvuru koşulları

Kontenjan dağılımı nasıl yapılacak?

İŞKUR'un açıkladığı listeye göre kontenjan dağılımı şu şekilde:

  • Çarşı ve Mahalle Bekçisi: 2
  • İnşaat/İşyeri Bekçisi: 136
  • Kır Bekçisi: 3
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 102
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 667
  • Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 19
  • Güvenlik Görevlisi: 843
  • Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları): 1
  • Güvenlik Görevlisi (Hastane): 7

En az ilkokul mezunu 1780 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak! KPSS şartı aranmıyor! İşte başvuru koşulları

Güvenlik görevlisi alımı

İŞKUR resmi sitesinden duyurulan güvenlik görevlisi alımları adaylar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Özel sektör firmaları bünyesinde gerçekleştirilecek olan güvenlik görevlisi alımları farklı illerde istihdam fırsatları sunacak. Alım süreci iş arayanlar için önemli bir fırsat oluştururken güvenlik sektöründe kariyer planı isteyenler için yeni kapılar açıyor. Bu süreçte adayların belirtilen şartları yerine getirerek başvurularını yapmaları bekleniyor.

Güvenlik görevlisi başvuru sayfası için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10657

Diğer detaylar için https://www.iskur.gov.tr/ sitesi ziyaret edilebilir.

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