En az ilkokul mezunu 1780 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak! KPSS şartı aranmıyor! İşte başvuru koşulları

İŞKUR 2024 yılı için toplamda 1780 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Ekim ayı boyunca başvurular kabul edilecek ve adayların belirli şartları sağlaması gerekecek. Bu şartlar arasında KPSS aranmazken adayların en az lise mezunu olması ve tercihen güvenlik deneyimi bulunması yer alıyor. Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi ve ilgili kurumlar üzerinden yapılabilecek.