En az ilkokul mezunu 1780 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak! KPSS şartı aranmıyor! İşte başvuru koşulları

İŞKUR 2024 yılı için toplamda 1780 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Ekim ayı boyunca başvurular kabul edilecek ve adayların belirli şartları sağlaması gerekecek. Bu şartlar arasında KPSS aranmazken adayların en az lise mezunu olması ve tercihen güvenlik deneyimi bulunması yer alıyor. Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi ve ilgili kurumlar üzerinden yapılabilecek.
Kontenjan dağılımı nasıl yapılacak?
İŞKUR'un açıkladığı listeye göre kontenjan dağılımı şu şekilde:
Güvenlik görevlisi alımı
İŞKUR resmi sitesinden duyurulan güvenlik görevlisi alımları adaylar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Özel sektör firmaları bünyesinde gerçekleştirilecek olan güvenlik görevlisi alımları farklı illerde istihdam fırsatları sunacak. Alım süreci iş arayanlar için önemli bir fırsat oluştururken güvenlik sektöründe kariyer planı isteyenler için yeni kapılar açıyor. Bu süreçte adayların belirtilen şartları yerine getirerek başvurularını yapmaları bekleniyor.
Güvenlik görevlisi başvuru sayfası için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10657
Diğer detaylar için https://www.iskur.gov.tr/ sitesi ziyaret edilebilir.