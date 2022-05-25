İŞKUR 124.000 personel alacak! Bu 30 meslek revaçta! 18 - 60 yaş arası herkes alınacak! 4.253 başlangıç maaşı! İlkokul, lise dengi...

İŞKUR 81 ilde binlerce vatandaşa iş kapısı aralanıyor. İŞKUR müracaat sayfasını bu bağlamda aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 124 BİN işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 124 bini aşkın vatandaşın istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek ona göre hareket edecek...