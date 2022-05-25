İŞKUR 124.000 personel alacak! Bu 30 meslek revaçta! 18 - 60 yaş arası herkes alınacak! 4.253 başlangıç maaşı! İlkokul, lise dengi...
2022 senesinin ilk 5 ayında şimdiden 553 bini aşkın kişiyi işe yerleştirenİŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını internet sitesinden paylaştı. 25 Mayıs tarihi kapsamında incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın uygulanacağı sektörler beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson, makineci, konfeksiyon işçisi olduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak bütün sektörlerde yer alan ilanlara kolayca başvuru yapabilirsiniz. En çok alım yapılacak sektörler ve personel alım adedi kapsamlı bir şekilde haberimizde yer alıyor. İşte İŞKUR Mayıs sonu Haziran başı personel alımı ilanları!
İŞKUR 81 ilde binlerce vatandaşa iş kapısı aralanıyor. İŞKUR müracaat sayfasını bu bağlamda aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 124 BİN işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 124 bini aşkın vatandaşın istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek ona göre hareket edecek...
124 BİN İŞÇİ ARANIYOR
Bu yıl şimdiden 553 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı.
İŞSİZLİĞİN azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.
EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI
İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 139 bin 443, Ocak-Nisan döneminde ise 464 bin 338 işe yerleştirme gerçekleşti. İlk 4 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.